https://ria.ru/20250221/bojtsy-2000695665.html

Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025

Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T07:12:00+03:00

2025-02-21T07:12:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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константиновка

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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"."Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города", — рассказал собеседник агентства.В пресс-службе уточнили, что по подразделениям ВСУ, занимающим позиции к югу от железной дороги, наносят удары.За прошедшие сутки военнослужащие бригады сбили три тяжелых БПЛА типа "Баба-яга", уничтожили 20 беспилотников противника, а также танк Т-64 ВСУ с помощью дрона-камикадзе.Как заявил на прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин, успехи в Часовом Яре и освобождение Дзержинска открывают перспективы продвижения к Константиновке.

https://ria.ru/20250221/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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константиновка

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часов яр, вооруженные силы украины, безопасность, днр, россия, константиновка, денис пушилин, донецкая народная республика