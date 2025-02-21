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Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:12 21.02.2025 (обновлено: 10:34 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/bojtsy-2000695665.html
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра - РИА Новости, 21.02.2025
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T07:12:00+03:00
2025-02-21T10:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
вооруженные силы украины
безопасность
днр
россия
константиновка
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"."Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города", — рассказал собеседник агентства.В пресс-службе уточнили, что по подразделениям ВСУ, занимающим позиции к югу от железной дороги, наносят удары.За прошедшие сутки военнослужащие бригады сбили три тяжелых БПЛА типа "Баба-яга", уничтожили 20 беспилотников противника, а также танк Т-64 ВСУ с помощью дрона-камикадзе.Как заявил на прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин, успехи в Часовом Яре и освобождение Дзержинска открывают перспективы продвижения к Константиновке.
https://ria.ru/20250221/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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часов яр, вооруженные силы украины, безопасность, днр, россия, константиновка, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Безопасность, ДНР, Россия, Константиновка, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра

Российские бойцы взяли под контроль микрорайон Северный города Часов Яр

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России
Военнослужащий Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 21 фев — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль участок северо-западнее Часова Яра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг".
"Успешными действиями 200-й мотострелковой бригады, действующей в составе Добровольческого корпуса, освобожден от противника микрорайон Северный города Часов Яр, подразделения корпуса полностью контролируют местность в северо-западном направлении от города", — рассказал собеседник агентства.
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Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
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В пресс-службе уточнили, что по подразделениям ВСУ, занимающим позиции к югу от железной дороги, наносят удары.

Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль из-за своего расположения. Населенный пункт практически вплотную прилегает к Артемовску, но его разделяет на две части канал Северский Донец — Донбасс. Освобождение города позволит продвигаться к Славянско-Краматорской агломерации.

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"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО
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За прошедшие сутки военнослужащие бригады сбили три тяжелых БПЛА типа "Баба-яга", уничтожили 20 беспилотников противника, а также танк Т-64 ВСУ с помощью дрона-камикадзе.
Как заявил на прошлой неделе глава ДНР Денис Пушилин, успехи в Часовом Яре и освобождение Дзержинска открывают перспективы продвижения к Константиновке.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныБезопасностьДНРРоссияКонстантиновкаДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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