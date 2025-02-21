https://ria.ru/20250221/bogomolov-2000854154.html
Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про Путина
Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про Путина - РИА Новости, 21.02.2025
Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про Путина
Режиссер Константин Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля о президенте РФ Владимире Путине. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:47:00+03:00
2025-02-21T16:47:00+03:00
2025-02-21T16:47:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля о президенте РФ Владимире Путине. "Если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием!" - сказал он корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на предложение поставить спектакль по мотивам "побед Путина". Режиссер добавил, что подумает о том, чтобы написать пьесу самому.
https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984116701.html
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россия, владимир путин, константин богомолов
Культура, Россия, Владимир Путин, Константин Богомолов
Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про Путина
Богомолов пообещал подумать о том, чтобы написать пьесу про Путина