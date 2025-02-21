https://ria.ru/20250221/bogomolov-2000854154.html

Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про Путина

Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про Путина - РИА Новости, 21.02.2025

Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля про Путина

Режиссер Константин Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля о президенте РФ Владимире Путине. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:47:00+03:00

2025-02-21T16:47:00+03:00

2025-02-21T16:47:00+03:00

культура

россия

владимир путин

константин богомолов

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов пообещал подумать о постановке спектакля о президенте РФ Владимире Путине. "Если кто-то напишет пьесу об этом — с удовольствием!" - сказал он корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на предложение поставить спектакль по мотивам "побед Путина". Режиссер добавил, что подумает о том, чтобы написать пьесу самому.

https://ria.ru/20241116/kusturitsa-1984116701.html

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2025

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россия, владимир путин, константин богомолов