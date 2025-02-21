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Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров - РИА Новости, 21.02.2025
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14:37 21.02.2025 (обновлено: 14:50 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/boeing-2000809427.html
Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров
Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров - РИА Новости, 21.02.2025
Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:37:00+03:00
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экономика
россия
денис мантуров
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть."Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - ответил Мантуров, комментируя публикации о том, что Boeing выразил интерес к возобновлению закупки титана у России.
https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html
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экономика, россия, денис мантуров, в мире, boeing, сша
Экономика, Россия, Денис Мантуров, В мире, Boeing, США
Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров

Мантуров выразил готовность рассмотреть закупки титана Boeing при ее возвращении

© AP Photo / Ted S. WarrenСборочный цех американской компании Boeing
Сборочный цех американской компании Boeing - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ted S. Warren
Сборочный цех американской компании Boeing. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть.
"Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - ответил Мантуров, комментируя публикации о том, что Boeing выразил интерес к возобновлению закупки титана у России.
Производственная линия - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Стало известно о планах иностранных автопроизводителей вернуться в Россию
03:12
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровВ миреBoeingСША
 
 
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