https://ria.ru/20250221/boeing-2000809427.html

Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров

Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров - РИА Новости, 21.02.2025

Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова... РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть."Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - ответил Мантуров, комментируя публикации о том, что Boeing выразил интерес к возобновлению закупки титана у России.

https://ria.ru/20250221/rossija-2000683423.html

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экономика, россия, денис мантуров, в мире, boeing, сша