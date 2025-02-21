https://ria.ru/20250221/boeing-2000809427.html
Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров
Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров - РИА Новости, 21.02.2025
Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:37:00+03:00
2025-02-21T14:37:00+03:00
2025-02-21T14:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что если американский авиапроизводитель Boeing захочет вернуться к закупкам российского титана, то Россия готова это рассмотреть."Если они готовы вернуться, мы готовы рассматривать", - ответил Мантуров, комментируя публикации о том, что Boeing выразил интерес к возобновлению закупки титана у России.
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экономика, россия, денис мантуров, в мире, boeing, сша
Экономика, Россия, Денис Мантуров, В мире, Boeing, США
Россия готова рассмотреть закупки титана компанией Boeing, заявил Мантуров
Мантуров выразил готовность рассмотреть закупки титана Boeing при ее возвращении