https://ria.ru/20250221/bilayn-2000592885.html

Билайн обеспечил связью более 25 тысяч квартир в московских новостройках

Билайн обеспечил связью более 25 тысяч квартир в московских новостройках - РИА Новости, 21.02.2025

Билайн обеспечил связью более 25 тысяч квартир в московских новостройках

Билайн увеличил количество телеком-инфраструктуры внутри новых жилых комплексов в четыре раза в 2024 году, по сравнению с 2023 годом; теперь более 25 тысяч... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T10:00:00+03:00

2025-02-21T10:00:00+03:00

2025-02-21T10:00:00+03:00

билайн

вымпелком

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Билайн увеличил количество телеком-инфраструктуры внутри новых жилых комплексов в четыре раза в 2024 году, по сравнению с 2023 годом; теперь более 25 тысяч квартир в новостройках имеют доступ к высокоскоростному интернету и голосовой связи благодаря indoor-решениям*, сообщает пресс-служба оператора.Внутреннее покрытие связью высотных помещений играет ключевую роль, поскольку сигнал с базовых станций теряет силу на пути к абонентам, что может создавать неудобства для жителей. Кроме того, строительные материалы по-разному влияют на радиосигнал: одни пропускают его, а другие почти полностью отражают.Для решения этого вопроса билайн продолжает масштабную работу по улучшению связи в новых жилых комплексах столицы. В рамках инициативы дополнительное оборудование устанавливается на завершающих этапах строительства или сразу после ввода новых зданий в эксплуатацию. Это позволяет жителям новых домов наслаждаться стабильной голосовой связью и высокоскоростным 4G-интернетом на всей территории жилых комплексов, включая лифты, паркинги и другие места общего пользования. В тех же домах, где сигнал сотовой связи пока недоступен, можно воспользоваться технологией VoWiFi**."Создание доступной и надежной связи для клиентов – это приоритетная задача билайна. Многие из нас работают и учатся из дома, общаются по видеосвязи с родственниками или играют в онлайн-игры. По итогам 2024 года мы наблюдаем рост потребления трафика нашими клиентами, который составляет около 30%, по сравнению с 2023 годом. Работа по увеличению и модернизации инфраструктуры помогает обеспечить качественное покрытие в жилых комплексах для удобства жителей. До конца 2025 года мы планируем подготовить инфраструктуру для более 25 тысяч квартир, чтобы как можно больше москвичей могли наслаждаться любимыми сериалами в высоком качестве и общаться с близкими", - отметил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" (билайн) Олег Бирюков.Билайн постоянно работает над улучшением связи в точках притяжения горожан. Среди значимых объектов, которые получили стабильный сигнал в прошлом году, можно отметить Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова, торгово-развлекательные комплексы Prime Plaza, "Кузьминки Молл", многофункциональный комплекс "Солнце Москвы" у метро ВДНХ, а также 12 крупных ЖК от федеральных девелоперов. Кроме того, уже началось проектирование технического решения для усиления связи в МФК Олимпийский.* Indoor-решения (решения для использования внутри зданий) — это технологии и системы, которые обеспечивают стабильное мобильное покрытие и высокоскоростной интернет внутри зданий. Они включают в себя установки базовых станций, распределенные антенны и системы усиления сигнала.** VoWiFi (вовайфай) — это технология голосовых вызовов, которая использует для совершения звонка ближайшие Wi-Fi (вайфай) сети.Реклама, ПАО ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneRGyXTequ6

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, вымпелком, россия