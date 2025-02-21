https://ria.ru/20250221/bespilotniki-2000845327.html
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона - РИА Новости, 21.02.2025
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:19:00+03:00
2025-02-21T16:19:00+03:00
2025-02-21T16:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны России. "В период с 13.00 до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Белгородской областей", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Курской и Белгородской областями уничтожили два украинских дрона
МО РФ: ПВО уничтожила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями