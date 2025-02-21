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ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников - РИА Новости, 21.02.2025
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04:55 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/bespilotniki-2000687804.html
ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников
ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников - РИА Новости, 21.02.2025
ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников
Российская компания ZALA планирует с помощью обновленных батарей увеличить дальность полёта своих беспилотников, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T04:55:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Российская компания ZALA планирует с помощью обновленных батарей увеличить дальность полёта своих беспилотников, сообщил РИА Новости представитель компании. "Чтобы увеличить дальность, идёт работа над улучшением батарей", - сказал он на выставке IDEX 2025. Собеседник агентства подчеркнул, что компания постоянно работает над улучшением своих беспилотников. В частности, по его словам, самые ходовые дроны - Z-16, "Изделие 51" и "Изделие 52" комплекса "Ланцет" - за последние 2-3 года стали совсем новыми машинами. Они получили как новое программное обеспечение, так и новое "железо". "Большое усилие делаем на искусственный интеллект, обработку данных. Связь постоянно улучшаем, чтобы работать в условиях радиоэлектронной борьбы и подавления", - добавил он. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://ria.ru/20250221/rosoboroneksport-2000682406.html
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абу-даби, оаэ, безопасность
Абу-Даби, ОАЭ, Безопасность
ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников

ZALA планирует увеличить дальность полета своих беспилотников с помощью батарей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБарражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет"
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Барражирующий дрон-камикадзе "ZALA Ланцет". Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Российская компания ZALA планирует с помощью обновленных батарей увеличить дальность полёта своих беспилотников, сообщил РИА Новости представитель компании.
"Чтобы увеличить дальность, идёт работа над улучшением батарей", - сказал он на выставке IDEX 2025.
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Собеседник агентства подчеркнул, что компания постоянно работает над улучшением своих беспилотников. В частности, по его словам, самые ходовые дроны - Z-16, "Изделие 51" и "Изделие 52" комплекса "Ланцет" - за последние 2-3 года стали совсем новыми машинами. Они получили как новое программное обеспечение, так и новое "железо".
"Большое усилие делаем на искусственный интеллект, обработку данных. Связь постоянно улучшаем, чтобы работать в условиях радиоэлектронной борьбы и подавления", - добавил он.
Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
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