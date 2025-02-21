https://ria.ru/20250221/bespilotniki-2000687804.html

ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников

ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников - РИА Новости, 21.02.2025

ZALA планирует увеличить дальность полета беспилотников

Российская компания ZALA планирует с помощью обновленных батарей увеличить дальность полёта своих беспилотников, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T04:55:00+03:00

2025-02-21T04:55:00+03:00

2025-02-21T04:55:00+03:00

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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Российская компания ZALA планирует с помощью обновленных батарей увеличить дальность полёта своих беспилотников, сообщил РИА Новости представитель компании. "Чтобы увеличить дальность, идёт работа над улучшением батарей", - сказал он на выставке IDEX 2025. Собеседник агентства подчеркнул, что компания постоянно работает над улучшением своих беспилотников. В частности, по его словам, самые ходовые дроны - Z-16, "Изделие 51" и "Изделие 52" комплекса "Ланцет" - за последние 2-3 года стали совсем новыми машинами. Они получили как новое программное обеспечение, так и новое "железо". "Большое усилие делаем на искусственный интеллект, обработку данных. Связь постоянно улучшаем, чтобы работать в условиях радиоэлектронной борьбы и подавления", - добавил он. Международная выставка вооружений IDEX 2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20250221/rosoboroneksport-2000682406.html

https://ria.ru/20250217/idex-1999873398.html

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Дарья Буймова

абу-даби, оаэ, безопасность