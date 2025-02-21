https://ria.ru/20250221/berbok-2000930103.html

На Западе одной фразой отреагировали на угрозы Бербок в адрес США

На Западе одной фразой отреагировали на угрозы Бербок в адрес США - РИА Новости, 21.02.2025

На Западе одной фразой отреагировали на угрозы Бербок в адрес США

Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X иронично отреагировал на угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок разорвать связи с США, как ранее... РИА Новости, 21.02.2025

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X иронично отреагировал на угрозы главы МИД Германии Анналены Бербок разорвать связи с США, как ранее Европа поступила с Россией."США теперь в большой беде", — сыронизировал он.Ранее в пятницу Бербок на предвыборном мероприятии в Потсдаме на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине упомянула политику Zeitenwende, при которой Берлин разорвал все связи с Москвой.Термин о смене эпох ввел канцлер Олаф Шольц после начала российской спецоперации на Украине. В рамках этой политики Берлин в одностороннем порядке заморозил все отношения с Москвой и переориентировался с дешевого российского газа на дорогой американский СПГ.В последние дни Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского. Он назвал его диктатором, который отказывается проводить выборы, обвинил лидера киевского режима в том, что тот выпрашивает деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а также заявил, что Зеленский очень плохо проявил себя в роли переговорщика.

https://ria.ru/20250221/peregovory-2000918701.html

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000823129.html

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в мире, сша, украина, анналена бербок, дональд трамп, европа, россия