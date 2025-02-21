https://ria.ru/20250221/berbok-2000905700.html

Бербок пригрозила США разрывом связей

Бербок пригрозила США разрывом связей - РИА Новости, 21.02.2025

Бербок пригрозила США разрывом связей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине упомянула политику... РИА Новости, 21.02.2025

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2025-02-21T23:03:00+03:00

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БЕРЛИН, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне высказываний президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском и Украине упомянула политику Zeitenwende, при которой Берлин разорвал все связи с Москвой. Заявление министра на предвыборном мероприятии в Потсдаме приводит агентство DPA. "Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende — больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира", — сказала она, комментируя переговоры США и России.При этом Бербок призвала подождать дальнейшего развития событий, так как "ничего еще не решено". "Мы увеличим давление на американцев, чтобы они понимали, что им максимально есть что терять, если они перестанут поддерживать либеральные демократии Европы", — подчеркнула она. Министр добавила, что никто не имеет права "принимать решения о войне и мире в обход украинцев" или европейцев — и "это четкая позиция Германии". Термин о смене эпох ввел канцлер Олаф Шольц после начала российской спецоперации на Украине. В рамках этой политики Берлин в одностороннем порядке заморозил все отношения с Москвой и переориентировался с дешевого российского газа на дорогой американский СПГ. В это воскресенье, 23 февраля, в Германии на фоне экономического и правительственного кризиса состоятся досрочные выборы в бундестаг. По данным опроса института INSA, лидером остается блок "Христианско-демократического союза" и "Христианско-социального союза" (ХДС/ХСС) с рейтингом 30 процентов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набирает 15 процентов, правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) — 21, "Зеленые" — 13, "Левые" — семь. На преодоление пятипроцентного порога может рассчитывать также партия "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" (ССВ).Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны России в них принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.При этом в последние дни глава США Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского. Он назвал его диктатором, который отказывается проводить выборы, обвинил лидера киевского режима в том, что тот выпрашивает деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а также заявил, что Зеленский очень плохо проявил себя в роли переговорщика.

https://ria.ru/20250220/berbok-2000463405.html

https://ria.ru/20250220/politika-2000622347.html

https://ria.ru/20250216/berbok-1999636891.html

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в мире, сша, украина, германия, владимир зеленский, анналена бербок, дональд трамп