https://ria.ru/20250221/berbok-2000849645.html

Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву

Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву - РИА Новости, 21.02.2025

Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о пакете для помощи Украине РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T16:34:00+03:00

2025-02-21T16:34:00+03:00

2025-02-21T23:45:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о пакете для помощи Украине в 700 миллиардов евро, заявил, что она уже доказывала свою способность к "чудесам математики", когда говорила о "повороте на 360 градусов". На пресс-конференции Сийярто попросили прокомментировать сообщение немецкой газеты Berliner Zeitung о том, что глава МИД ФРГ Бербок якобы "проговорилась" о сумме нового пакета помощи ЕС Украине, намекнув, что речь идет о 700 миллиардах евро. "Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убежденных провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определенно заслуживает уважения", — пошутил в ответ Сийярто. Он добавил, что Венгрия не поддержит никаких решений ЕС, направленных на продолжение конфликта на Украине, это касается и новых пакетов финансовой помощи для Киева, в том числе 20 миллиардов, которые планировалось утвердить на совете глав МИД в понедельник. "Мы максимально решительно отвергаем использование Брюсселем денег европейского народа для дальнейшего финансирования войны. Европа и европейская экономика уже обескровлены. У Европы нет денег, чтобы отправлять миллиарды на Украину. В будущем на войну вообще не надо тратить ни копейки, ни цента. Наконец-то появилась надежда, что война закончится. Теперь нам нужны переговоры, чтобы превратить эту надежду в реальность, поддерживать их, а не противостоять им", — отметил Сийярто. Бербок ранее заявила агентству Блумберг, что страны ЕС разрабатывают "невиданный ранее" пакет для расширения расходов на оборону и безопасность. По ее словам, он будет сравним с пакетом помощи после пандемии коронавируса. Газета Berliner Zeitung со ссылкой на немецкий портал Tagesschau сообщила, что за шесть лет ЕС выделил 724 миллиарда евро на восстановление после пандемии, и сделала вывод, что министр "проговорилась". Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер опроверг сообщения Berliner Zeitung, подчеркнув, что Бербок не называла конкретных цифр. Ранее Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году заявила, что верит в то, что Москва может "повернуться на 360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению оборонных расходов своих стран, а также помощи Киеву, он будет анонсирован после выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию кризиса, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html

https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html

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Ольга Фомченкова

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