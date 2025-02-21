Рейтинг@Mail.ru
Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 21.02.2025 (обновлено: 23:45 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/berbok-2000849645.html
Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву
Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву - РИА Новости, 21.02.2025
Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о пакете для помощи Украине РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T16:34:00+03:00
2025-02-21T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
европа
анналена бербок
петер сийярто
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895665529_0:215:3072:1943_1920x0_80_0_0_0640318617ee69671367c3f8620c1116.jpg
БУДАПЕШТ, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о пакете для помощи Украине в 700 миллиардов евро, заявил, что она уже доказывала свою способность к "чудесам математики", когда говорила о "повороте на 360 градусов". На пресс-конференции Сийярто попросили прокомментировать сообщение немецкой газеты Berliner Zeitung о том, что глава МИД ФРГ Бербок якобы "проговорилась" о сумме нового пакета помощи ЕС Украине, намекнув, что речь идет о 700 миллиардах евро. "Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убежденных провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определенно заслуживает уважения", — пошутил в ответ Сийярто. Он добавил, что Венгрия не поддержит никаких решений ЕС, направленных на продолжение конфликта на Украине, это касается и новых пакетов финансовой помощи для Киева, в том числе 20 миллиардов, которые планировалось утвердить на совете глав МИД в понедельник. "Мы максимально решительно отвергаем использование Брюсселем денег европейского народа для дальнейшего финансирования войны. Европа и европейская экономика уже обескровлены. У Европы нет денег, чтобы отправлять миллиарды на Украину. В будущем на войну вообще не надо тратить ни копейки, ни цента. Наконец-то появилась надежда, что война закончится. Теперь нам нужны переговоры, чтобы превратить эту надежду в реальность, поддерживать их, а не противостоять им", — отметил Сийярто. Бербок ранее заявила агентству Блумберг, что страны ЕС разрабатывают "невиданный ранее" пакет для расширения расходов на оборону и безопасность. По ее словам, он будет сравним с пакетом помощи после пандемии коронавируса. Газета Berliner Zeitung со ссылкой на немецкий портал Tagesschau сообщила, что за шесть лет ЕС выделил 724 миллиарда евро на восстановление после пандемии, и сделала вывод, что министр "проговорилась". Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер опроверг сообщения Berliner Zeitung, подчеркнув, что Бербок не называла конкретных цифр. Ранее Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году заявила, что верит в то, что Москва может "повернуться на 360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению оборонных расходов своих стран, а также помощи Киеву, он будет анонсирован после выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию кризиса, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000156677.html
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000535469.html
https://ria.ru/20250215/tramp-1999499057.html
германия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895665529_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_5a5ed4641e66e9bac5ca0390917e828d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, европа, анналена бербок, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Европа, Анналена Бербок, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Сийярто прокомментировал слова Бербок о 700 миллиардах евро помощи Киеву

Сийярто пошутил о повороте на 360 градусов, комментируя слова Бербок об Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 21 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя сообщение главы МИД Германии Анналены Бербок о пакете для помощи Украине в 700 миллиардов евро, заявил, что она уже доказывала свою способность к "чудесам математики", когда говорила о "повороте на 360 градусов".
На пресс-конференции Сийярто попросили прокомментировать сообщение немецкой газеты Berliner Zeitung о том, что глава МИД ФРГ Бербок якобы "проговорилась" о сумме нового пакета помощи ЕС Украине, намекнув, что речь идет о 700 миллиардах евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Европа придумала, как сорвать российско-американские переговоры
19 февраля, 08:00
"Нынешний министр иностранных дел Германии является одним из наиболее убежденных провоенных политиков в Европе. В то же время она способна и на математические чудеса, поскольку тот, кто может сделать поворот на 360 градусов в противоположную сторону, совершает революцию в математике, так что это определенно заслуживает уважения", — пошутил в ответ Сийярто.
Он добавил, что Венгрия не поддержит никаких решений ЕС, направленных на продолжение конфликта на Украине, это касается и новых пакетов финансовой помощи для Киева, в том числе 20 миллиардов, которые планировалось утвердить на совете глав МИД в понедельник.
"Мы максимально решительно отвергаем использование Брюсселем денег европейского народа для дальнейшего финансирования войны. Европа и европейская экономика уже обескровлены. У Европы нет денег, чтобы отправлять миллиарды на Украину. В будущем на войну вообще не надо тратить ни копейки, ни цента. Наконец-то появилась надежда, что война закончится. Теперь нам нужны переговоры, чтобы превратить эту надежду в реальность, поддерживать их, а не противостоять им", — отметил Сийярто.
Бербок ранее заявила агентству Блумберг, что страны ЕС разрабатывают "невиданный ранее" пакет для расширения расходов на оборону и безопасность. По ее словам, он будет сравним с пакетом помощи после пандемии коронавируса. Газета Berliner Zeitung со ссылкой на немецкий портал Tagesschau сообщила, что за шесть лет ЕС выделил 724 миллиарда евро на восстановление после пандемии, и сделала вывод, что министр "проговорилась". Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер опроверг сообщения Berliner Zeitung, подчеркнув, что Бербок не называла конкретных цифр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
20 февраля, 13:44
Ранее Бербок на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности в 2023 году заявила, что верит в то, что Москва может "повернуться на 360 градусов" и осчастливить весь мир, как и Германия, перейдя от нейтралитета к поставками оружия Киеву.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению оборонных расходов своих стран, а также помощи Киеву, он будет анонсирован после выборов в Германии, которые пройдут 23 февраля.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию кризиса, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Трамп отдаст Украину не Путину, а Европе
15 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаЕвропаАнналена БербокПетер СийяртоСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала