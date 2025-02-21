Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16
Генштаб: Бельгия сможет начать поставки F-16 Киеву не ранее конца года
© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина.
В конце декабря прошлого года минобороны Бельгии сообщало, что не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. При этом в апреле прошлого года бывший министр обороны Людивин Дедондер заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года.
"Рассчитываем начать поставки к концу этого года", - цитирует слова главы бельгийского генштаба издание Libre.
В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщала, что Бельгия поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.
Бельгийский премьер Александр де Кроо, в свою очередь, заявлял, что Бельгия хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы "дать Украине такое средство воздушной защиты". В мае этого года де Кроо и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое, в том числе, предусматривало поставки F-16.
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Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.