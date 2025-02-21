https://ria.ru/20250221/belgiya-2000811591.html

Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16

Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16 - РИА Новости, 21.02.2025

Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16

Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина. РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:44:00+03:00

2025-02-21T14:44:00+03:00

2025-02-21T14:44:00+03:00

в мире

бельгия

украина

киев

александр де кроо

людивин дедондер

аджа лябиб

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963396078_0:125:3199:1924_1920x0_80_0_0_7c19b8c1185abc99a14e9f1f13fecb28.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина. В конце декабря прошлого года минобороны Бельгии сообщало, что не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. При этом в апреле прошлого года бывший министр обороны Людивин Дедондер заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года. "Рассчитываем начать поставки к концу этого года", - цитирует слова главы бельгийского генштаба издание Libre. Ранее сообщалось, что на значительную задержку в поставках Украине оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16. В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщала, что Бельгия поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны были поступить до конца 2024 года. Бельгийский премьер Александр де Кроо, в свою очередь, заявлял, что Бельгия хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы "дать Украине такое средство воздушной защиты". В мае этого года де Кроо и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое, в том числе, предусматривало поставки F-16. Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000668586.html

https://ria.ru/20250214/danija-1999427616.html

https://ria.ru/20250209/zaharova-1998236371.html

бельгия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бельгия, украина, киев, александр де кроо, людивин дедондер, аджа лябиб, нато, f-16, f-35