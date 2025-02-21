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Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16 - РИА Новости, 21.02.2025
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14:44 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/belgiya-2000811591.html
Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16
Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16 - РИА Новости, 21.02.2025
Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16
Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина. РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:44:00+03:00
2025-02-21T14:44:00+03:00
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александр де кроо
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аджа лябиб
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина. В конце декабря прошлого года минобороны Бельгии сообщало, что не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. При этом в апреле прошлого года бывший министр обороны Людивин Дедондер заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года. "Рассчитываем начать поставки к концу этого года", - цитирует слова главы бельгийского генштаба издание Libre. Ранее сообщалось, что на значительную задержку в поставках Украине оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16. В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщала, что Бельгия поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны были поступить до конца 2024 года. Бельгийский премьер Александр де Кроо, в свою очередь, заявлял, что Бельгия хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы "дать Украине такое средство воздушной защиты". В мае этого года де Кроо и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое, в том числе, предусматривало поставки F-16. Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000668586.html
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в мире, бельгия, украина, киев, александр де кроо, людивин дедондер, аджа лябиб, нато, f-16, f-35
В мире, Бельгия, Украина, Киев, Александр де Кроо, Людивин Дедондер, Аджа Лябиб, НАТО, F-16, F-35
Генштаб Бельгии сообщил о планах по поставкам обещанных Украине F-16

Генштаб: Бельгия сможет начать поставки F-16 Киеву не ранее конца года

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Бельгия сможет начать поставки обещанных ранее Украине истребителей F-16 не ранее конца 2025 года, сообщил глава генштаба королевства Фредрик Вансина.
В конце декабря прошлого года минобороны Бельгии сообщало, что не сможет до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16 в соответствии с данными ранее обещаниями. При этом в апреле прошлого года бывший министр обороны Людивин Дедондер заявляла, что королевство может поставить свои истребители F-16 Украине до конца 2024 года.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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Вчера, 23:38
"Рассчитываем начать поставки к концу этого года", - цитирует слова главы бельгийского генштаба издание Libre.
Ранее сообщалось, что на значительную задержку в поставках Украине оказывает влияние отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС, которые должны заменить устаревшие F-16.
В октябре 2023 года вице-премьер правительства королевства Давид Кларинвал заявлял, что Бельгия изучит возможность передачи Киеву от двух до четырех самолетов F-16 в 2024 году по настоянию либерального крыла в кабинете министров. Затем глава МИД Бельгии Аджа Лябиб сообщала, что Бельгия поставит Киеву до 2028 года 30 самолетов F-16, первые из которых должны были поступить до конца 2024 года.
Бельгийский премьер Александр де Кроо, в свою очередь, заявлял, что Бельгия хочет ускорить процесс подготовки украинских пилотов и техников для работы с истребителями F-16, чтобы "дать Украине такое средство воздушной защиты". В мае этого года де Кроо и Владимир Зеленский подписали в Брюсселе двухстороннее соглашение в области безопасности, которое, в том числе, предусматривало поставки F-16.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Дания передала Украине большую часть обещанных F-16
14 февраля, 16:15
Вопрос о поставках самолетов вызвал оживленные споры в Бельгии, так как критики такого решения опасаются снижения боеспособности бельгийских ВВС. В частности, по данным СМИ, в настоящее время Бельгия располагает лишь 24 исправными F-16, которые задействованы в патрулировании не только бельгийских границ, но и границ других стран НАТО.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французский истребитель Mirage 2000 - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Захарова прокомментировала поставки истребителей Mirage на Украину
9 февраля, 10:08
 
В миреБельгияУкраинаКиевАлександр де КрооЛюдивин ДедондерАджа ЛябибНАТОF-16F-35
 
 
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