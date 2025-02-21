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В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав - РИА Новости, 21.02.2025
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13:38 21.02.2025 (обновлено: 13:42 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/bashkirija-2000785313.html
В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав
В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав - РИА Новости, 21.02.2025
В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав
Правоохранительные органы применили оружие при задержании водителя без прав в Башкирии, который ехал на машине умершего человека, сообщила официальный... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T13:38:00+03:00
2025-02-21T13:42:00+03:00
происшествия
ирина волк
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УФА, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы применили оружие при задержании водителя без прав в Башкирии, который ехал на машине умершего человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Полицейские заметили автомобиль "ВАЗ-2110", который двигался с большой скоростью по автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит. Они проверили транспортное средство по базе данных и выяснили, что регистрация прекращена в связи со смертью владельца. Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, создавая аварийные ситуации на дороге", - рассказала Волк. В ходе преследования инспекторы уведомили нарушителя о намерении применить оружие, после чего один из них произвел предупредительный выстрел, а затем – прицельные по колесам. В результате машина остановилась, водитель был задержан. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управлять транспортным средством, говорится в сообщении. "Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении фигуранта 10 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил маневрирования и выезда на полосу встречного движения, управление транспортным средством при наличии неисправностей и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сообщила Волк.
https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html
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происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав

МВД: в Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав

© Ирина Волк/TelegramЗадержание водителя без прав в Башкирии
Задержание водителя без прав в Башкирии - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Ирина Волк/Telegram
Задержание водителя без прав в Башкирии
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УФА, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы применили оружие при задержании водителя без прав в Башкирии, который ехал на машине умершего человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Полицейские заметили автомобиль "ВАЗ-2110", который двигался с большой скоростью по автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит. Они проверили транспортное средство по базе данных и выяснили, что регистрация прекращена в связи со смертью владельца. Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, создавая аварийные ситуации на дороге", - рассказала Волк.
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В ходе преследования инспекторы уведомили нарушителя о намерении применить оружие, после чего один из них произвел предупредительный выстрел, а затем – прицельные по колесам. В результате машина остановилась, водитель был задержан. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управлять транспортным средством, говорится в сообщении.
"Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении фигуранта 10 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил маневрирования и выезда на полосу встречного движения, управление транспортным средством при наличии неисправностей и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сообщила Волк.
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ПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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