В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав
МВД: в Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав
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УФА, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы применили оружие при задержании водителя без прав в Башкирии, который ехал на машине умершего человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"Полицейские заметили автомобиль "ВАЗ-2110", который двигался с большой скоростью по автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит. Они проверили транспортное средство по базе данных и выяснили, что регистрация прекращена в связи со смертью владельца. Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, создавая аварийные ситуации на дороге", - рассказала Волк.
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В ходе преследования инспекторы уведомили нарушителя о намерении применить оружие, после чего один из них произвел предупредительный выстрел, а затем – прицельные по колесам. В результате машина остановилась, водитель был задержан. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управлять транспортным средством, говорится в сообщении.
"Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении фигуранта 10 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил маневрирования и выезда на полосу встречного движения, управление транспортным средством при наличии неисправностей и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сообщила Волк.
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