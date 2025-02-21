https://ria.ru/20250221/bashkirija-2000785313.html

В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав

В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав - РИА Новости, 21.02.2025

В Башкирии полицейские применили оружие при задержании водителя без прав

Правоохранительные органы применили оружие при задержании водителя без прав в Башкирии, который ехал на машине умершего человека, сообщила официальный... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T13:38:00+03:00

2025-02-21T13:38:00+03:00

2025-02-21T13:42:00+03:00

происшествия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УФА, 21 фев - РИА Новости. Правоохранительные органы применили оружие при задержании водителя без прав в Башкирии, который ехал на машине умершего человека, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Полицейские заметили автомобиль "ВАЗ-2110", который двигался с большой скоростью по автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит. Они проверили транспортное средство по базе данных и выяснили, что регистрация прекращена в связи со смертью владельца. Водитель проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, создавая аварийные ситуации на дороге", - рассказала Волк. В ходе преследования инспекторы уведомили нарушителя о намерении применить оружие, после чего один из них произвел предупредительный выстрел, а затем – прицельные по колесам. В результате машина остановилась, водитель был задержан. Им оказался 20-летний местный житель, не имеющий права управлять транспортным средством, говорится в сообщении. "Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении фигуранта 10 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за нарушение правил маневрирования и выезда на полосу встречного движения, управление транспортным средством при наличии неисправностей и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", - сообщила Волк.

https://ria.ru/20250218/peterburg-1999987426.html

https://ria.ru/20241015/podolsk-1978064854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)