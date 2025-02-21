https://ria.ru/20250221/avtomobili-2000689520.html

В России выросли продажи китайских авто с пробегом

В России выросли продажи китайских авто с пробегом - РИА Новости, 21.02.2025

В России выросли продажи китайских авто с пробегом

Продажи китайских легковых автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 96,6% в годовом выражении, до 17,6 тысячи штук, подсчитали для РИА Новости в... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T05:17:00+03:00

2025-02-21T05:17:00+03:00

2025-02-21T05:17:00+03:00

экономика

авто

россия

автостат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bc0f285b49ccae0cc61b5b877351e906.jpg

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продажи китайских легковых автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 96,6% в годовом выражении, до 17,6 тысячи штук, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат". Всего в России в январе 2025 года было продано 17 577 подержанных легковушек китайских брендов, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи составили 8 942 машины, таким образом, рост продаж составил 96,6% год к году, следует из расчетов агентства. Самой популярной маркой января стала Chery – 3,9 тысячи штук (+64,5%), следом идут Geely и Haval, продажи которых составили 3,4 (+84,8%) и 2,5 (+137,5%) тысячи штук соответственно. Пятерку лидеров замыкают Lifan – 1,5 тысячи штук (+22%) и Changan – 1 тысяча штук (+190%). Модельный рейтинг возглавил Haval Jolion с результатом в 724 проданных машины (+180%). На втором месте Geely Coolray – 634 штуки (+78%). Далее расположились Chery Tiggo и Haval F7 – 576 и 538 штук (+15% и +100%) соответственно. Пятым в топе стал Chery Tiggo 7 Pro – 490 штук (+47%). По данным "Автостата", в январе в России было продано 420,3 тысячи легковых автомобиля с пробегом, что на 29,4% больше, чем годом ранее. Таким образом, доля китайских машин в отечественном рынке подержанных авто составила 4,2%, тогда как в январе 2023 года она равнялась 2,75%.

https://ria.ru/20250219/avto-2000188480.html

https://ria.ru/20241218/auto-1989920025.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, россия, автостат