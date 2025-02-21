В России выросли продажи китайских авто с пробегом
Продажи китайских авто с пробегом в России в январе выросли на 96,6 процента
Покупатель осматривает машину. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Продажи китайских легковых автомобилей с пробегом в России в январе выросли на 96,6% в годовом выражении, до 17,6 тысячи штук, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат".
Всего в России в январе 2025 года было продано 17 577 подержанных легковушек китайских брендов, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи составили 8 942 машины, таким образом, рост продаж составил 96,6% год к году, следует из расчетов агентства.
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Самой популярной маркой января стала Chery – 3,9 тысячи штук (+64,5%), следом идут Geely и Haval, продажи которых составили 3,4 (+84,8%) и 2,5 (+137,5%) тысячи штук соответственно. Пятерку лидеров замыкают Lifan – 1,5 тысячи штук (+22%) и Changan – 1 тысяча штук (+190%).
Модельный рейтинг возглавил Haval Jolion с результатом в 724 проданных машины (+180%). На втором месте Geely Coolray – 634 штуки (+78%). Далее расположились Chery Tiggo и Haval F7 – 576 и 538 штук (+15% и +100%) соответственно. Пятым в топе стал Chery Tiggo 7 Pro – 490 штук (+47%).
По данным "Автостата", в январе в России было продано 420,3 тысячи легковых автомобиля с пробегом, что на 29,4% больше, чем годом ранее. Таким образом, доля китайских машин в отечественном рынке подержанных авто составила 4,2%, тогда как в январе 2023 года она равнялась 2,75%.
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