https://ria.ru/20250221/arktika-2000917413.html
Ковальчук предложил обсудить с США технологии для освоения Арктики
Ковальчук предложил обсудить с США технологии для освоения Арктики - РИА Новости, 21.02.2025
Ковальчук предложил обсудить с США технологии для освоения Арктики
Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил сделать уникальные российские материалы, необходимые для... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T21:17:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил сделать уникальные российские материалы, необходимые для проектов по освоению Арктики, предметом возможного обсуждения с США. Только у России есть уникальные сорта сталей, позволяющие отечественным ледоколам работать в Арктике, рассказал Ковальчук президенту России Владимиру Путину в рамках выставки на полях Форума будущих технологий. "С американцами есть тема для гипотетического разговора про Арктику, поскольку им это интересно. У них ледоколов два, один сгорел. А у нас 60 лет опыта", - сказал Ковальчук. "Есть тема для разговора глобального. Вдруг у них нет ничего, они к этому будут ползти", - добавил он. Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, только у нее есть атомные ледоколы, отмечал ранее глава "Курчатовского института".
https://ria.ru/20250221/arktika-2000840773.html
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арктика, россия, сша, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт
Арктика, Россия, США, Михаил Ковальчук, Владимир Путин, Курчатовский институт
Ковальчук предложил обсудить с США технологии для освоения Арктики
Ковальчук предложил обсудить с США уникальные российские материалы для Арктики