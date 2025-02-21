https://ria.ru/20250221/arktika-2000917413.html

Ковальчук предложил обсудить с США технологии для освоения Арктики

Ковальчук предложил обсудить с США технологии для освоения Арктики - РИА Новости, 21.02.2025

Ковальчук предложил обсудить с США технологии для освоения Арктики

Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил сделать уникальные российские материалы, необходимые для... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T21:17:00+03:00

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2025-02-21T21:17:00+03:00

арктика

россия

сша

михаил ковальчук

владимир путин

курчатовский институт

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук предложил сделать уникальные российские материалы, необходимые для проектов по освоению Арктики, предметом возможного обсуждения с США. Только у России есть уникальные сорта сталей, позволяющие отечественным ледоколам работать в Арктике, рассказал Ковальчук президенту России Владимиру Путину в рамках выставки на полях Форума будущих технологий. "С американцами есть тема для гипотетического разговора про Арктику, поскольку им это интересно. У них ледоколов два, один сгорел. А у нас 60 лет опыта", - сказал Ковальчук. "Есть тема для разговора глобального. Вдруг у них нет ничего, они к этому будут ползти", - добавил он. Россия располагает крупнейшим в мире ледокольным флотом, только у нее есть атомные ледоколы, отмечал ранее глава "Курчатовского института".

https://ria.ru/20250221/arktika-2000840773.html

арктика

россия

сша

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арктика, россия, сша, михаил ковальчук, владимир путин, курчатовский институт