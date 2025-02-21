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Apple отключила функцию шифрования данных в iCloud в Британии - РИА Новости, 21.02.2025
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20:50 21.02.2025
https://ria.ru/20250221/apple-2000912070.html
Apple отключила функцию шифрования данных в iCloud в Британии
Apple отключила функцию шифрования данных в iCloud в Британии - РИА Новости, 21.02.2025
Apple отключила функцию шифрования данных в iCloud в Британии
Американская корпорация Apple сообщила в пятницу об отключении функции сквозного шифрования данных в облачном хранилище iCloud на фоне требований властей... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T20:50:00+03:00
2025-02-21T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американская корпорация Apple сообщила в пятницу об отключении функции сквозного шифрования данных в облачном хранилище iCloud на фоне требований властей предоставить к ним доступ. Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что службы безопасности Великобритании запросили у Apple возможность получать доступ к зашифрованным данным из облачного хранилища iCloud пользователей по всему миру в обход функции сквозного шифрования "Расширенная защита данных". "Мы глубоко разочарованы тем, что защита, обеспечиваемая "Расширенной защитой данных", не будет доступна нашим клиентам в Соединенном Королевстве, учитывая продолжающееся увеличение числа случаев утечки данных и других угроз для конфиденциальности клиентов", - говорится в заявлении компании, текст которого приводит газета Washington Post. Обладателям техники Apple, у которых это функция ранее была включена, в какой-то момент придется ее отключить. Как сообщают британские СМИ, для новых пользователей она уже недоступна, при попытке ее включить всплывает уведомление: "Apple более не может предложить Расширенную защиту данных новым пользователям в Соединенном Королевстве". "Как мы уже неоднократно говорили, мы никогда не создавали черный ход или мастер-ключ к любым нашим продуктам или услугам и никогда не будем этого делать", - говорится в заявлении компании. Apple в заявлении не указывает на связь с запросом со стороны британских властей. Как сообщала ранее Washington Post, секретное постановление британского правительства с требованием к корпорации было издано в январе в соответствии с Актом о полномочиях следствия 2016 года (Investigatory Powers Act). Согласно ему, даже разглашение информации о том, что правительство обратилось с подобным требованием, противозаконно. Apple может попытаться обжаловать запрос властей в секретной технической комиссии, которая рассмотрит обоснованность и соразмерность требований служб безопасности, однако законодательство не позволяет компании откладывать выполнение требований, сообщала ранее Washington Post.
https://ria.ru/20241226/apple-1991356310.html
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в мире, великобритания, apple
В мире, Великобритания, Apple
Apple отключила функцию шифрования данных в iCloud в Британии

Apple отключила функцию сквозного шифрования данных в iCloud в Британии

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американская корпорация Apple сообщила в пятницу об отключении функции сквозного шифрования данных в облачном хранилище iCloud на фоне требований властей предоставить к ним доступ.
Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что службы безопасности Великобритании запросили у Apple возможность получать доступ к зашифрованным данным из облачного хранилища iCloud пользователей по всему миру в обход функции сквозного шифрования "Расширенная защита данных".
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«
"Мы глубоко разочарованы тем, что защита, обеспечиваемая "Расширенной защитой данных", не будет доступна нашим клиентам в Соединенном Королевстве, учитывая продолжающееся увеличение числа случаев утечки данных и других угроз для конфиденциальности клиентов", - говорится в заявлении компании, текст которого приводит газета Washington Post.
Обладателям техники Apple, у которых это функция ранее была включена, в какой-то момент придется ее отключить. Как сообщают британские СМИ, для новых пользователей она уже недоступна, при попытке ее включить всплывает уведомление: "Apple более не может предложить Расширенную защиту данных новым пользователям в Соединенном Королевстве".
«
"Как мы уже неоднократно говорили, мы никогда не создавали черный ход или мастер-ключ к любым нашим продуктам или услугам и никогда не будем этого делать", - говорится в заявлении компании.
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Apple в заявлении не указывает на связь с запросом со стороны британских властей. Как сообщала ранее Washington Post, секретное постановление британского правительства с требованием к корпорации было издано в январе в соответствии с Актом о полномочиях следствия 2016 года (Investigatory Powers Act). Согласно ему, даже разглашение информации о том, что правительство обратилось с подобным требованием, противозаконно.
Apple может попытаться обжаловать запрос властей в секретной технической комиссии, которая рассмотрит обоснованность и соразмерность требований служб безопасности, однако законодательство не позволяет компании откладывать выполнение требований, сообщала ранее Washington Post.
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