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Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии - РИА Новости, 21.02.2025
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12:45 21.02.2025 (обновлено: 13:13 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/abkhaziya-2000764431.html
Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии
Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии - РИА Новости, 21.02.2025
Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии
Видный политик, победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T12:45:00+03:00
2025-02-21T13:13:00+03:00
абхазия
в мире
адгур ардзинба
президентские выборы в абхазии
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СУХУМ, 21 фев — РИА Новости. Видный политик, победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство."Мы идем на переговоры с тем соглашением, которое я &lt;...&gt; озвучивал вчера. Соглашение предусматривает, самое главное, что именно народ Абхазии определяет свою судьбу на выборах 1 марта (второй тур выборов президента Абхазии. — Прим. ред.)", — заявил он перед встречей с оппозиционным политиком и кандидатом в президенты Адгуром Ардзинбой.Гунба добавил, что основная цель встречи — обеспечить безопасность граждан Абхазии, сохранить мир и стабильность в республике.Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000647192.html
https://ria.ru/20250215/abkhaziya-1999617814.html
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абхазия, в мире, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии
Абхазия, В мире, Адгур Ардзинба, Президентские выборы в Абхазии
Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии

Гунба инициирует подписание соглашения между кандидатами в президенты Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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СУХУМ, 21 фев — РИА Новости. Видный политик, победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство.
"Мы идем на переговоры с тем соглашением, которое я <...> озвучивал вчера. Соглашение предусматривает, самое главное, что именно народ Абхазии определяет свою судьбу на выборах 1 марта (второй тур выборов президента Абхазии. — Прим. ред.)", — заявил он перед встречей с оппозиционным политиком и кандидатом в президенты Адгуром Ардзинбой.
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Гунба добавил, что основная цель встречи — обеспечить безопасность граждан Абхазии, сохранить мир и стабильность в республике.
Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.
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АбхазияВ миреАдгур АрдзинбаПрезидентские выборы в Абхазии
 
 
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