https://ria.ru/20250221/abkhaziya-2000764431.html

Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии

Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии - РИА Новости, 21.02.2025

Гунба предложил подписать соглашение между кандидатами в президенты Абхазии

Видный политик, победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T12:45:00+03:00

2025-02-21T12:45:00+03:00

2025-02-21T13:13:00+03:00

абхазия

в мире

адгур ардзинба

президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 21 фев — РИА Новости. Видный политик, победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба инициирует подписание соглашения между кандидатами на пост руководителя республики, чтобы остановить эскалацию конфликта и обеспечить единство."Мы идем на переговоры с тем соглашением, которое я <...> озвучивал вчера. Соглашение предусматривает, самое главное, что именно народ Абхазии определяет свою судьбу на выборах 1 марта (второй тур выборов президента Абхазии. — Прим. ред.)", — заявил он перед встречей с оппозиционным политиком и кандидатом в президенты Адгуром Ардзинбой.Гунба добавил, что основная цель встречи — обеспечить безопасность граждан Абхазии, сохранить мир и стабильность в республике.Второй тур выборов президента Абхазии пройдет первого марта. На пост главы республики баллотируется видный политический деятель Бадра Гунба и оппозиционный кандидат Адгур Ардзинба.

https://ria.ru/20250220/abkhaziya-2000647192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, в мире, адгур ардзинба, президентские выборы в абхазии