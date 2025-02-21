Рейтинг@Mail.ru
Киев работает над обновленным соглашением по ресурсам для США, сообщил ABC - РИА Новости, 21.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 21.02.2025 (обновлено: 15:05 21.02.2025)
https://ria.ru/20250221/abc-2000812847.html
Киев работает над обновленным соглашением по ресурсам для США, сообщил ABC
Киев работает над обновленным соглашением по ресурсам для США, сообщил ABC - РИА Новости, 21.02.2025
Киев работает над обновленным соглашением по ресурсам для США, сообщил ABC
Вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США вновь обсуждался на встрече Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда... РИА Новости, 21.02.2025
2025-02-21T14:49:00+03:00
2025-02-21T15:05:00+03:00
сша
украина
в мире
владимир зеленский
кит келлог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США вновь обсуждался на встрече Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога в Киеве, теперь там работают над обновленным соглашением, сообщает телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника.Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения."Во время встречи спецпредставителя Трампа по Украине ... и Зеленского в Киеве в четверг они снова обсудили это предложение", - приводит телеканал слова чиновника.Он добавил, что команда Зеленского теперь работает над обновленным соглашением.Как сообщает ABC, пока неясно, какие именно изменения предложила украинская сторона в ходе переговоров с Келлоггом в четверг.Трамп 19 февраля разместил в соцсети пост, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Советник президента США Майк Уолц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000810468.html
https://ria.ru/20250221/storonniki-2000707302.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, в мире, владимир зеленский, кит келлог
США, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Кит Келлог
Киев работает над обновленным соглашением по ресурсам для США, сообщил ABC

ABC: Зеленский и Келлог обсуждали ресурсы для США, Киев готовит новое соглашение

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США вновь обсуждался на встрече Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога в Киеве, теперь там работают над обновленным соглашением, сообщает телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника.
Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Трамп от злости на Зеленского был готов лишить Киев помощи, пишет Axios
14:40
"Во время встречи спецпредставителя Трампа по Украине ... и Зеленского в Киеве в четверг они снова обсудили это предложение", - приводит телеканал слова чиновника.
Он добавил, что команда Зеленского теперь работает над обновленным соглашением.
Как сообщает ABC, пока неясно, какие именно изменения предложила украинская сторона в ходе переговоров с Келлоггом в четверг.
Трамп 19 февраля разместил в соцсети пост, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Советник президента США Майк Уолц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
СМИ: в окружении Трампа считают, что Зеленскому следует покинуть Украину
09:02
 
СШАУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийКит Келлог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала