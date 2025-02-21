https://ria.ru/20250221/abc-2000812847.html

Киев работает над обновленным соглашением по ресурсам для США, сообщил ABC

Киев работает над обновленным соглашением по ресурсам для США, сообщил ABC - РИА Новости, 21.02.2025

Киев работает над обновленным соглашением по ресурсам для США, сообщил ABC

Вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США вновь обсуждался на встрече Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда... РИА Новости, 21.02.2025

2025-02-21T14:49:00+03:00

2025-02-21T14:49:00+03:00

2025-02-21T15:05:00+03:00

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украина

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владимир зеленский

кит келлог

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Вопрос о соглашении по редкоземельным металлам между Украиной и США вновь обсуждался на встрече Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога в Киеве, теперь там работают над обновленным соглашением, сообщает телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника.Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения."Во время встречи спецпредставителя Трампа по Украине ... и Зеленского в Киеве в четверг они снова обсудили это предложение", - приводит телеканал слова чиновника.Он добавил, что команда Зеленского теперь работает над обновленным соглашением.Как сообщает ABC, пока неясно, какие именно изменения предложила украинская сторона в ходе переговоров с Келлоггом в четверг.Трамп 19 февраля разместил в соцсети пост, в котором назвал Зеленского "имевшим скромный успех юмористом" и "диктатором". Советник президента США Майк Уолц позже пояснил, что резкую реакцию Трампа вызвал отказ Киева от сделки по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000810468.html

https://ria.ru/20250221/storonniki-2000707302.html

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сша, украина, в мире, владимир зеленский, кит келлог