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Стилист Зверев попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:29 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zverev-2000593149.html
Стилист Зверев попал в базу "Миротворца"
Стилист Зверев попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 20.02.2025
Стилист Зверев попал в базу "Миротворца"
Российский стилист и певец Сергей Зверев появился в базе украинского сайта "Миротворец". РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:29:00+03:00
2025-02-20T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сергей зверев (стилист)
дунья миятович
мария захарова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский стилист и певец Сергей Зверев появился в базе украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения в базу указана "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В списках сайта "Миротворец" Зверев находится с 18 февраля этого года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей зверев (стилист), дунья миятович, мария захарова, обсе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Сергей Зверев (стилист), Дунья Миятович, Мария Захарова, ОБСЕ
Стилист Зверев попал в базу "Миротворца"

Российского стилиста Сергея Зверева внесли в базу "Миротворца" 18 февраля

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкРоссийский стиилист Сергей Зверев
Российский стиилист Сергей Зверев - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Российский стиилист Сергей Зверев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский стилист и певец Сергей Зверев появился в базе украинского сайта "Миротворец".
В качестве причины внесения в базу указана "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
В списках сайта "Миротворец" Зверев находится с 18 февраля этого года.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСергей Зверев (стилист)Дунья МиятовичМария ЗахароваОБСЕ
 
 
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