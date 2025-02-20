https://ria.ru/20250220/zverev-2000593149.html

Стилист Зверев попал в базу "Миротворца"

Стилист Зверев попал в базу "Миротворца" - РИА Новости, 20.02.2025

Стилист Зверев попал в базу "Миротворца"

Российский стилист и певец Сергей Зверев появился в базе украинского сайта "Миротворец". РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:29:00+03:00

2025-02-20T16:29:00+03:00

2025-02-20T16:29:00+03:00

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дунья миятович

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российский стилист и певец Сергей Зверев появился в базе украинского сайта "Миротворец". В качестве причины внесения в базу указана "пропаганда войны" и "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины". В списках сайта "Миротворец" Зверев находится с 18 февраля этого года. Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20241110/vsu-1982908455.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сергей зверев (стилист), дунья миятович, мария захарова, обсе