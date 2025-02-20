https://ria.ru/20250220/zvanie-2000605751.html
Липецкий губернатор предложил присвоить почетное звание всем ветеранам
Липецкий губернатор предложил присвоить почетное звание всем ветеранам - РИА Новости, 20.02.2025
Липецкий губернатор предложил присвоить почетное звание всем ветеранам
Присвоить звание "Почетный гражданин муниципального образования" всем проживающим в Липецкой области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:15:00+03:00
2025-02-20T17:15:00+03:00
2025-02-20T17:15:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
ветераны
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ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Присвоить звание "Почетный гражданин муниципального образования" всем проживающим в Липецкой области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предложил губернатор региона Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе правительства. "В преддверии 80-летия Великой Победы Владимир Путин предложил присвоить фронтовикам звание почетных граждан своих городов, районов и муниципалитетов. Это далеко не формальность. Это признание, уважение, наша благодарность тем, кто защитил страну. Липецкая область поддерживает эту инициативу", – подчеркнул Артамонов. В пресс-службе отметили, что губернатор поручил направить в муниципалитеты предложения о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования" всем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. "Эти люди – живая история. Они вынесли тяжелейшие испытания и завоевали Победу ценой невероятных усилий. Пока они с нами, у нас есть возможность сказать им "спасибо" лично. Их имена навсегда останутся в истории Липецкой области, в наших сердцах, в семьях", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250220/mobilnyy_punkt-2000605320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, ветераны
Липецкая область, Игорь Артамонов, Ветераны
Липецкий губернатор предложил присвоить почетное звание всем ветеранам
Игорь Артамонов предложил присвоить почетное звание всем ветеранам
ЛИПЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Присвоить звание "Почетный гражданин муниципального образования" всем проживающим в Липецкой области инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предложил губернатор региона Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе правительства.
"В преддверии 80-летия Великой Победы Владимир Путин предложил присвоить фронтовикам звание почетных граждан своих городов, районов и муниципалитетов. Это далеко не формальность. Это признание, уважение, наша благодарность тем, кто защитил страну. Липецкая область поддерживает эту инициативу", – подчеркнул Артамонов
.
В пресс-службе отметили, что губернатор поручил направить в муниципалитеты предложения о присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования" всем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.
"Эти люди – живая история. Они вынесли тяжелейшие испытания и завоевали Победу ценой невероятных усилий. Пока они с нами, у нас есть возможность сказать им "спасибо" лично. Их имена навсегда останутся в истории Липецкой области, в наших сердцах, в семьях", – сказал Артамонов.