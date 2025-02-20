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Жителя Алтайского края лишили гражданства России за угрозы безопасности

Жителя Алтайского края лишили гражданства России за угрозы безопасности - РИА Новости, 20.02.2025

Жителя Алтайского края лишили гражданства России за угрозы безопасности

Проживающего в Алтайском крае мужчину лишили гражданства РФ за действия, угрожающие безопасности России, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T08:25:00+03:00

2025-02-20T08:25:00+03:00

2025-02-20T08:25:00+03:00

происшествия

алтайский край

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАРНАУЛ, 20 фев – РИА Новости. Проживающего в Алтайском крае мужчину лишили гражданства РФ за действия, угрожающие безопасности России, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. "Выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона, проживающего на территории Алтайского края, лишили приобретенного гражданства Российской Федерации за действия, создающие угрозу безопасности нашей страны. Установлено, что мужчина 1983 года рождения, совершал действия, негативно влияющие на политическую и социальную стабильность в обществе, что является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о лишении гражданства вынесла ФСБ России на основании материалов, собранных управлением по Алтайскому краю. При этом, что именно совершил мужчина, в пресс-службе управления ФСБ по региону РИА Новости не уточнили.

https://ria.ru/20241027/grazhdanstvo-1980367595.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)