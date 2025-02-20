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Убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на приговор в Верховный суд - РИА Новости, 20.02.2025
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02:43 20.02.2025 (обновлено: 02:50 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/zhaloba-2000438028.html
Убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на приговор в Верховный суд
Убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на приговор в Верховный суд - РИА Новости, 20.02.2025
Убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на приговор в Верховный суд
Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, вновь подал жалобу на свой приговор в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:43:00+03:00
2025-02-20T02:50:00+03:00
происшествия
россия
златоуст
челябинская область
челябинский областной суд
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, вновь подал жалобу на свой приговор в Верховный суд РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Зарегистрирована жалоба Мозглякова Николая Владимировича", - сказал собеседник агентства. Ранее Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор и вернул ее Мозглякову. Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы указана статья 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения. Из картотеки следует, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз. Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Тела двух семиклассниц были обнаружены в лесу в районе кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй - множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. В ходе следствия ему вменили несколько преступлений: по пункту "в" части 3 статьи 132 УК РФ и пункту "в" части 3 статьи 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста), пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).
https://ria.ru/20241210/sud-1988299592.html
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происшествия, россия, златоуст, челябинская область, челябинский областной суд
Происшествия, Россия, Златоуст, Челябинская область, Челябинский областной суд
Убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на приговор в Верховный суд

Обвиняемый в убийстве школьниц в Златоусте Мозгляков подал жалобу на приговор

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, вновь подал жалобу на свой приговор в Верховный суд РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Зарегистрирована жалоба Мозглякова Николая Владимировича", - сказал собеседник агентства.
Николай Мозгляков (справа) во время следственных действий - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Верховный суд вернул жалобу на приговор убийце школьниц в Златоусте
10 декабря 2024, 04:22
Ранее Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор и вернул ее Мозглякову.
Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы указана статья 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения.
Из картотеки следует, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз.
Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима.
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Тела двух семиклассниц были обнаружены в лесу в районе кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года.
На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй - множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс.
Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым.
В ходе следствия ему вменили несколько преступлений: по пункту "в" части 3 статьи 132 УК РФ и пункту "в" части 3 статьи 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста), пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).
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