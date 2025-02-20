https://ria.ru/20250220/zhaloba-2000438028.html

Убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на приговор в Верховный суд

Убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на приговор в Верховный суд - РИА Новости, 20.02.2025

Убийца школьниц в Златоусте подал жалобу на приговор в Верховный суд

Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, вновь подал жалобу на свой приговор в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:43:00+03:00

2025-02-20T02:43:00+03:00

2025-02-20T02:50:00+03:00

происшествия

россия

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челябинский областной суд

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пожизненно осужденный Николай Мозгляков, обвиняемый в убийстве двух школьниц в городе Златоуст в Челябинской области, вновь подал жалобу на свой приговор в Верховный суд РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Зарегистрирована жалоба Мозглякова Николая Владимировича", - сказал собеседник агентства. Ранее Верховный суд не стал рассматривать жалобу на приговор и вернул ее Мозглякову. Согласно картотеке суда, основанием для возвращения жалобы указана статья 401.17 УПК РФ (недопустимость внесения повторных кассационных жалоб, представления). Таким образом, нельзя подать жалобу, если ранее ее рассматривали в суде либо она была оставлена без удовлетворения. Из картотеки следует, что кассационные жалобы осужденного в течение года поступали пять раз. Челябинский областной суд в 2008 году приговорил Мозглякова к пожизненному заключению в колонии особого режима. Тела двух семиклассниц были обнаружены в лесу в районе кладбища в Златоусте 2 апреля 2008 года. На теле одной из девочек были обнаружены следы удушения, у второй - множественные колото-резаные раны. Эти убийства вызвали широкий общественный резонанс. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Мозглякова вменяемым. В ходе следствия ему вменили несколько преступлений: по пункту "в" части 3 статьи 132 УК РФ и пункту "в" части 3 статьи 131 УК РФ (насильственные действия сексуального характера и изнасилование лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста), пунктам "а", "в", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

https://ria.ru/20241210/sud-1988299592.html

https://ria.ru/20241127/shkolnitsa-1986034554.html

https://ria.ru/20250215/kriminal-1999372257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, златоуст, челябинская область, челябинский областной суд