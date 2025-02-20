https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000667585.html

Менее 16 процентов украинцев готовы голосовать за Зеленского, показал опрос

Менее 16 процентов украинцев готовы голосовать за Зеленского, показал опрос - РИА Новости, 20.02.2025

Менее 16 процентов украинцев готовы голосовать за Зеленского, показал опрос

Проголосовать за Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на данные РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:22:00+03:00

2025-02-20T23:22:00+03:00

2025-02-20T23:22:00+03:00

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Проголосовать за Владимира Зеленского на возможных выборах президента Украины готовы менее 16% граждан, сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на данные социологического исследования центра СОЦИС. "Украинская правда" опубликовала материал с рейтингом популярности ряда возможных кандитатов на пост президента Украины, данные для которого изданию предоставил ряд социологических центров, в том числе СОЦИС. Инфографика центра СОЦИС, приведенная в статье, указывает, что за Зеленского проголосовали бы лишь 15,9% избирателей. При этом еще год назад отдать голос за Зеленского были готовы 21,7% граждан. "В феврале при условии баллотирования таких людей, как (экс-главком ВСУ - ред.) Валерий Залужный, (глава ГУР - ред.) Кирилл Буданов и многие другие новые имена из электоральной ниши военных, президент Зеленский уверенно держит второе место. Его рейтинг, если верить СОЦИСу, по состоянию на начало февраля составляет примерно 16%", - говорится в материале на сайте "Украинской правды". При этом "Украинская правда" предложила вынести за скобки не определившихся в выборе кандидата респондентов (более 21% опрошенных) и подсчитала, что без их учета рейтинг Зеленского дотягивает до 22% голосов. Залужный лидирует и набирает 27,2% голосов, в то время как рейтинг экс-президента Украины Петра Порошенко* составляет 5,6%, а Буданова - 3,2%, следует из данных опроса. Президент США Дональд Трамп в среду разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000613515.html

https://ria.ru/20250220/ukraine-2000598964.html

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в мире, украина, владимир зеленский