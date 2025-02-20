https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000667260.html

Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского

Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025

Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского

Владимира Зеленского могут ждать суды из-за того, как он распоряжался финансовой и материальной помощью других стран, а также из-за действий против России,... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T23:19:00+03:00

2025-02-20T23:19:00+03:00

2025-02-20T23:19:00+03:00

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МОНТЕВИДЕО, 20 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского могут ждать суды из-за того, как он распоряжался финансовой и материальной помощью других стран, а также из-за действий против России, сообщил РИА Новости профессор аргентинского университета Трес-де-Фебреро Хорхе Возняк. "Проблема в том, что (Зеленский) (может) предстать перед судом за действия, которые он совершил во время своего правления, например, что случилось с сотнями миллиардов долларов, которые поступили либо наличными, либо в виде оружия? Оружие, которое появляется у наркокартелей в Мексике, оружие, которое появляется в Сирии. То есть кто-то продал все это на черном рынке, чиновники Зеленского или кто-то из посредников западных держав? И пока он не предстанет перед судом, мы не узнаем, кто сунул руку куда не следовало", - сказал Возняк. Эксперт также считает ответственным Зеленского за действия преступных групп, совершивших теракты в России. "Убийство журналистов, убийство разных личностей... И это преступление, по которому может быть запрошена экстрадиция, чтобы предать его (Зеленского) суду в России или в каком-то другом месте, которое будет установлено", - отметил Возняк. По его мнению, такой сценарий может привести к тому, что многие люди из украинского руководства не захотят завершения конфликта.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000666228.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000658406.html

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в мире, россия, мексика, сирия, владимир зеленский