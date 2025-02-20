Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского
Аргентинский профессор Возняк: Зеленского могут судить за действия против России
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 20 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского могут ждать суды из-за того, как он распоряжался финансовой и материальной помощью других стран, а также из-за действий против России, сообщил РИА Новости профессор аргентинского университета Трес-де-Фебреро Хорхе Возняк.
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"Проблема в том, что (Зеленский) (может) предстать перед судом за действия, которые он совершил во время своего правления, например, что случилось с сотнями миллиардов долларов, которые поступили либо наличными, либо в виде оружия? Оружие, которое появляется у наркокартелей в Мексике, оружие, которое появляется в Сирии. То есть кто-то продал все это на черном рынке, чиновники Зеленского или кто-то из посредников западных держав? И пока он не предстанет перед судом, мы не узнаем, кто сунул руку куда не следовало", - сказал Возняк.
Эксперт также считает ответственным Зеленского за действия преступных групп, совершивших теракты в России.
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"Убийство журналистов, убийство разных личностей... И это преступление, по которому может быть запрошена экстрадиция, чтобы предать его (Зеленского) суду в России или в каком-то другом месте, которое будет установлено", - отметил Возняк.
По его мнению, такой сценарий может привести к тому, что многие люди из украинского руководства не захотят завершения конфликта.
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