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Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
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23:19 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000667260.html
Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского
Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского
Владимира Зеленского могут ждать суды из-за того, как он распоряжался финансовой и материальной помощью других стран, а также из-за действий против России,... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T23:19:00+03:00
2025-02-20T23:19:00+03:00
в мире
россия
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МОНТЕВИДЕО, 20 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского могут ждать суды из-за того, как он распоряжался финансовой и материальной помощью других стран, а также из-за действий против России, сообщил РИА Новости профессор аргентинского университета Трес-де-Фебреро Хорхе Возняк. "Проблема в том, что (Зеленский) (может) предстать перед судом за действия, которые он совершил во время своего правления, например, что случилось с сотнями миллиардов долларов, которые поступили либо наличными, либо в виде оружия? Оружие, которое появляется у наркокартелей в Мексике, оружие, которое появляется в Сирии. То есть кто-то продал все это на черном рынке, чиновники Зеленского или кто-то из посредников западных держав? И пока он не предстанет перед судом, мы не узнаем, кто сунул руку куда не следовало", - сказал Возняк. Эксперт также считает ответственным Зеленского за действия преступных групп, совершивших теракты в России. "Убийство журналистов, убийство разных личностей... И это преступление, по которому может быть запрошена экстрадиция, чтобы предать его (Зеленского) суду в России или в каком-то другом месте, которое будет установлено", - отметил Возняк. По его мнению, такой сценарий может привести к тому, что многие люди из украинского руководства не захотят завершения конфликта.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000666228.html
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в мире, россия, мексика, сирия, владимир зеленский
В мире, Россия, Мексика, Сирия, Владимир Зеленский
Эксперт рассказал, за что могут судить Зеленского

Аргентинский профессор Возняк: Зеленского могут судить за действия против России

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 20 фев - РИА Новости. Владимира Зеленского могут ждать суды из-за того, как он распоряжался финансовой и материальной помощью других стран, а также из-за действий против России, сообщил РИА Новости профессор аргентинского университета Трес-де-Фебреро Хорхе Возняк.
«
"Проблема в том, что (Зеленский) (может) предстать перед судом за действия, которые он совершил во время своего правления, например, что случилось с сотнями миллиардов долларов, которые поступили либо наличными, либо в виде оружия? Оружие, которое появляется у наркокартелей в Мексике, оружие, которое появляется в Сирии. То есть кто-то продал все это на черном рынке, чиновники Зеленского или кто-то из посредников западных держав? И пока он не предстанет перед судом, мы не узнаем, кто сунул руку куда не следовало", - сказал Возняк.
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Эксперт также считает ответственным Зеленского за действия преступных групп, совершивших теракты в России.
«
"Убийство журналистов, убийство разных личностей... И это преступление, по которому может быть запрошена экстрадиция, чтобы предать его (Зеленского) суду в России или в каком-то другом месте, которое будет установлено", - отметил Возняк.
По его мнению, такой сценарий может привести к тому, что многие люди из украинского руководства не захотят завершения конфликта.
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