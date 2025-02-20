https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000603050.html

В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа

В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа - РИА Новости, 20.02.2025

В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа

Американский миллиардер Дэвид Сакс призвал Владимира Зеленского провести выборы, чтобы доказать, что он не диктатор. Об этом он написал в соцсети Х. "Все, что... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T17:02:00+03:00

2025-02-20T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс призвал Владимира Зеленского провести выборы, чтобы доказать, что он не диктатор. Об этом он написал в соцсети Х. "Все, что нужно сделать Зеленскому, чтобы доказать, что он не диктатор, — это провести выборы. Этого не произойдет, и мы все знаем почему", — сказал он. Накануне президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000529199.html

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украина, владимир зеленский, в мире, сша