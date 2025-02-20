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В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
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17:02 20.02.2025 (обновлено: 17:12 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000603050.html
В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа
В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа
Американский миллиардер Дэвид Сакс призвал Владимира Зеленского провести выборы, чтобы доказать, что он не диктатор. Об этом он написал в соцсети Х. "Все, что... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:02:00+03:00
2025-02-20T17:12:00+03:00
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс призвал Владимира Зеленского провести выборы, чтобы доказать, что он не диктатор. Об этом он написал в соцсети Х. "Все, что нужно сделать Зеленскому, чтобы доказать, что он не диктатор, — это провести выборы. Этого не произойдет, и мы все знаем почему", — сказал он. Накануне президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы. Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000529199.html
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украина, владимир зеленский, в мире, сша
Украина, Владимир Зеленский, В мире, США
В США дали Зеленскому совет после заявления Трампа

Миллиардер Сакс посоветовал Зеленскому провести президентские выборы

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс призвал Владимира Зеленского провести выборы, чтобы доказать, что он не диктатор. Об этом он написал в соцсети Х.

"Все, что нужно сделать Зеленскому, чтобы доказать, что он не диктатор, — это провести выборы. Этого не произойдет, и мы все знаем почему", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В США рассказали о дерзком поступке Зеленского из-за заявления Трампа
Вчера, 13:08
Накануне президент США Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором и заявил, что тот отказывается проводить выборы.

Трамп поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Американский лидер напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а причиной беспокойства "многих" стран.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Бербок истерично набросилась на Трампа из-за слов о Зеленском
Вчера, 08:52
 
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