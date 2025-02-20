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В США рассказали о дерзком поступке Зеленского из-за заявления Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
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13:08 20.02.2025 (обновлено: 13:09 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000529199.html
В США рассказали о дерзком поступке Зеленского из-за заявления Трампа
В США рассказали о дерзком поступке Зеленского из-за заявления Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
В США рассказали о дерзком поступке Зеленского из-за заявления Трампа
Владимир Зеленский бросил публичный вызов президенту США Дональду Трампу, обвинив его в якобы получении дезинформации от России, пишет 19FortyFive. В статье... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T13:08:00+03:00
2025-02-20T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский бросил публичный вызов президенту США Дональду Трампу, обвинив его в якобы получении дезинформации от России, пишет 19FortyFive. В статье отмечается, что даже после того, как в ноябре 2024 года Трампа избрали с явной целью положить конец конфликту, глава киевского режима продолжал настаивать на большей поддержке как со стороны уходящей администрации Байдена, так и европейских стран — не обращая внимания на явное нежелание нового президента следовать курсом предыдущей администрации. "На сегодняшний день Зеленский отказывается признавать эти реалии и в последние 48 часов бросил публичный вызов Трампу. Он, очевидно, рассчитывал через попытку обвинить американского президента в том, что того обманула Россия, заставить американского президента изменить курс и дать Зеленскому то, что он хочет", — говорится в публикации.Однако, суровая правда в том, что даже если бы Трамп хотел, в военном отношении Украину не спасти. Эта слабая надежда уже испарилась, но Зеленский не желает принимать реальность, пишет издание. Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил вотказе проводить выборы. Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000494364.html
https://ria.ru/20250220/tusk-2000468847.html
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в мире, россия, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, США
В США рассказали о дерзком поступке Зеленского из-за заявления Трампа

19FortyFive: Зеленский бросил публичный вызов Трампу словами о России

© AP Photo / Sven Hoppe/DPAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Sven Hoppe/DPA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский бросил публичный вызов президенту США Дональду Трампу, обвинив его в якобы получении дезинформации от России, пишет 19FortyFive.

В статье отмечается, что даже после того, как в ноябре 2024 года Трампа избрали с явной целью положить конец конфликту, глава киевского режима продолжал настаивать на большей поддержке как со стороны уходящей администрации Байдена, так и европейских стран — не обращая внимания на явное нежелание нового президента следовать курсом предыдущей администрации.
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"На сегодняшний день Зеленский отказывается признавать эти реалии и в последние 48 часов бросил публичный вызов Трампу. Он, очевидно, рассчитывал через попытку обвинить американского президента в том, что того обманула Россия, заставить американского президента изменить курс и дать Зеленскому то, что он хочет", — говорится в публикации.

Однако, суровая правда в том, что даже если бы Трамп хотел, в военном отношении Украину не спасти. Эта слабая надежда уже испарилась, но Зеленский не желает принимать реальность, пишет издание.

Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил вотказе проводить выборы.

Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов. Он также отметил, что вопрос избрания нового президента является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраинаСША
 
 
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