В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией
Экс-советник Трампа Бэннон заявил, что с Зеленским покончено
© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не может диктовать условия мирного соглашения с Россией, заявил в интервью La Repubblica бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.
Он считает, что "с Зеленским покончено".
Он считает, что "с Зеленским покончено".
"Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их", — сказал Бэннон.
Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы в стране.
Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов президента. Он также отметил, что вопрос избрания нового лидера является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы в стране.
Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов президента. Он также отметил, что вопрос избрания нового лидера является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.