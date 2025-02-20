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В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 20.02.2025 (обновлено: 22:51 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000494364.html
В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией
В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией - РИА Новости, 20.02.2025
В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией
Владимир Зеленский больше не может диктовать условия мирного соглашения с Россией, заявил в интервью La Repubblica бывший советник президента США Дональда... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T11:06:00+03:00
2025-02-20T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир зеленский
дональд трамп
сша
стив бэннон
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не может диктовать условия мирного соглашения с Россией, заявил в интервью La Repubblica бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Он считает, что "с Зеленским покончено". "Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их", — сказал Бэннон. Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы в стране. Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов президента. Он также отметил, что вопрос избрания нового лидера является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
https://ria.ru/20250220/ukraina-2000464845.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, стив бэннон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Стив Бэннон
В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией

Экс-советник Трампа Бэннон заявил, что с Зеленским покончено

© AP Photo / Alex BabenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не может диктовать условия мирного соглашения с Россией, заявил в интервью La Repubblica бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон.

Он считает, что "с Зеленским покончено".
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"Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их", — сказал Бэннон.

Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы в стране.

Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов президента. Он также отметил, что вопрос избрания нового лидера является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАСтив Бэннон
 
 
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