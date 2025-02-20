https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000494364.html

В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией

В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией - РИА Новости, 20.02.2025

В США Зеленскому сообщили ужасную новость об условиях соглашения с Россией

Владимир Зеленский больше не может диктовать условия мирного соглашения с Россией, заявил в интервью La Repubblica бывший советник президента США Дональда... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:06:00+03:00

2025-02-20T11:06:00+03:00

2025-02-20T22:51:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не может диктовать условия мирного соглашения с Россией, заявил в интервью La Repubblica бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Он считает, что "с Зеленским покончено". "Конечно, если он решит принять условия соглашения с Россией, ему будут рады, но у него больше нет власти диктовать их", — сказал Бэннон. Накануне Трамп назвал Зеленского диктатором и обвинил в отказе проводить выборы в стране. Он также поддержал необходимость проведения всенародного голосования на Украине, указав на низкий уровень поддержки нынешнего главы киевского режима населением. Трамп напомнил, что на Украине "прошло много времени" с последних выборов президента. Он также отметил, что вопрос избрания нового лидера является не требованием России, а беспокоит "многие" страны.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000464845.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, сша, стив бэннон