https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000430123.html

Зеленский вредит себе, атакуя Трампа через европейские СМИ, заявили в США

Зеленский вредит себе, атакуя Трампа через европейские СМИ, заявили в США - РИА Новости, 20.02.2025

Зеленский вредит себе, атакуя Трампа через европейские СМИ, заявили в США

Владимир Зеленский вредит себе, бегая в европейские СМИ ради атак на президента США Дональда Трампа, и должен пересмотреть собственный подход, заявил глава... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:56:00+03:00

2025-02-20T00:56:00+03:00

2025-02-20T01:07:00+03:00

в мире

сша

владимир зеленский

дональд трамп

тед круз (сенатор от штата техас)

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский вредит себе, бегая в европейские СМИ ради атак на президента США Дональда Трампа, и должен пересмотреть собственный подход, заявил глава комитета по торговле сената страны Тед Круз в интервью телеканалу Fox News. "Я не думаю, что президент Зеленский оказывает себе какие-либо услуги, бегая к европейской прессе и атакуя президента Трампа. Вы и я, оба очень хорошо знаем президента Трампа, и это та стратегия, которая приведет к противоположному результату, нежели он пытается достичь", - сообщил он. Круз отметил, что Зеленскому следует пересмотреть свой подход в этом отношении.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000424306.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас)