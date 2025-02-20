https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000430123.html
Зеленский вредит себе, атакуя Трампа через европейские СМИ, заявили в США
Зеленский вредит себе, атакуя Трампа через европейские СМИ, заявили в США - РИА Новости, 20.02.2025
Зеленский вредит себе, атакуя Трампа через европейские СМИ, заявили в США
Владимир Зеленский вредит себе, бегая в европейские СМИ ради атак на президента США Дональда Трампа, и должен пересмотреть собственный подход, заявил глава... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:56:00+03:00
2025-02-20T00:56:00+03:00
2025-02-20T01:07:00+03:00
в мире
сша
владимир зеленский
дональд трамп
тед круз (сенатор от штата техас)
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский вредит себе, бегая в европейские СМИ ради атак на президента США Дональда Трампа, и должен пересмотреть собственный подход, заявил глава комитета по торговле сената страны Тед Круз в интервью телеканалу Fox News. "Я не думаю, что президент Зеленский оказывает себе какие-либо услуги, бегая к европейской прессе и атакуя президента Трампа. Вы и я, оба очень хорошо знаем президента Трампа, и это та стратегия, которая приведет к противоположному результату, нежели он пытается достичь", - сообщил он. Круз отметил, что Зеленскому следует пересмотреть свой подход в этом отношении.
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000424306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, тед круз (сенатор от штата техас)
В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Тед Круз (сенатор от штата Техас)
Зеленский вредит себе, атакуя Трампа через европейские СМИ, заявили в США
Сенатор Круз: Зеленский вредит себе, бегая в европейские СМИ ради атак на Трампа