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Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
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00:19 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000424306.html
Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа
Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа - РИА Новости, 20.02.2025
Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре поддержал Владимира Зеленского после разгромной критики со стороны президента США Дональда... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T00:19:00+03:00
2025-02-20T00:19:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре поддержал Владимира Зеленского после разгромной критики со стороны президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором", сообщает офис британского премьера, не упоминая имени Трампа. "Премьер-министр выразил поддержку в адрес президента Зеленского как демократически избранного лидера Украины и заявил, что совершенно разумно не проводить выборы во время войны, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны", - говорится в заявлении Даунинг-стрит. Как отмечается, премьер в разговоре с Зеленским также подчеркнул "необходимость работать всем вместе". В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html
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В мире, США, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер
Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа

Премьер Британии Стармер поддержал Зеленского после критики Трампа

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре поддержал Владимира Зеленского после разгромной критики со стороны президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором", сообщает офис британского премьера, не упоминая имени Трампа.
"Премьер-министр выразил поддержку в адрес президента Зеленского как демократически избранного лидера Украины и заявил, что совершенно разумно не проводить выборы во время войны, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
Как отмечается, премьер в разговоре с Зеленским также подчеркнул "необходимость работать всем вместе".
В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Зеленский дерзко ответил Трампу
Вчера, 14:58
 
В миреСШАУкраинаВеликобританияВладимир ЗеленскийДональд ТрампКир Стармер
 
 
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