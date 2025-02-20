https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000424306.html

Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа

Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа - РИА Новости, 20.02.2025

Премьер Британии утешил Зеленского после критики со стороны Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре поддержал Владимира Зеленского после разгромной критики со стороны президента США Дональда... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T00:19:00+03:00

2025-02-20T00:19:00+03:00

2025-02-20T00:19:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

кир стармер

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в телефонном разговоре поддержал Владимира Зеленского после разгромной критики со стороны президента США Дональда Трампа, назвавшего Зеленского "диктатором", сообщает офис британского премьера, не упоминая имени Трампа. "Премьер-министр выразил поддержку в адрес президента Зеленского как демократически избранного лидера Украины и заявил, что совершенно разумно не проводить выборы во время войны, как делало Соединенное Королевство в период Второй мировой войны", - говорится в заявлении Даунинг-стрит. Как отмечается, премьер в разговоре с Зеленским также подчеркнул "необходимость работать всем вместе". В среду Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

https://ria.ru/20250219/zelenskiy-2000300921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, великобритания, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер