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В США нашли основание для резкой критики Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
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https://ria.ru/20250220/zelenskiy--2000448222.html
В США нашли основание для резкой критики Зеленского
В США нашли основание для резкой критики Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025
В США нашли основание для резкой критики Зеленского
Признание Зеленского диктатором со стороны Дональда Трампа имеет под собой все основания, пишет издание National Pulse. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T05:30:00+03:00
2025-02-20T05:30:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Признание Зеленского диктатором со стороны Дональда Трампа имеет под собой все основания, пишет издание National Pulse."С начала боевых действий три года назад, Зеленский и его правительство запретили деятельность одиннадцати политических партий из-за обвинений в пособничестве России. Запрет политических партий и подавление движения диссидентов являются ключевыми признаками диктатуры. Кроме того, три депутата Верховной Рады были лишены гражданства из-за обвинений в связях с Москвой" — говорится в статье.Автор статьи также отмечает и злоупотребление Зеленским политической властью, чтобы свести счеты со своим противником — бывшим президентом Украины и оппозиционным лидером Петром Порошенко. В его отношении были введены персональные санкции.Кроме того, по информации издания, большое количество украинских журналистов получили угрозы силового призыва в ВСУ или стали жертвой слежки.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html
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в мире, украина, сша, россия, петр порошенко, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Россия, Петр Порошенко, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В США нашли основание для резкой критики Зеленского

National Pulse: называть Зеленского диктатором вполне справедливо

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Признание Зеленского диктатором со стороны Дональда Трампа имеет под собой все основания, пишет издание National Pulse.
"С начала боевых действий три года назад, Зеленский и его правительство запретили деятельность одиннадцати политических партий из-за обвинений в пособничестве России. Запрет политических партий и подавление движения диссидентов являются ключевыми признаками диктатуры. Кроме того, три депутата Верховной Рады были лишены гражданства из-за обвинений в связях с Москвой" — говорится в статье.
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Автор статьи также отмечает и злоупотребление Зеленским политической властью, чтобы свести счеты со своим противником — бывшим президентом Украины и оппозиционным лидером Петром Порошенко. В его отношении были введены персональные санкции.
Кроме того, по информации издания, большое количество украинских журналистов получили угрозы силового призыва в ВСУ или стали жертвой слежки.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияПетр ПорошенкоДональд ТрампВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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