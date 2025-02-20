https://ria.ru/20250220/zelenskiy--2000448222.html

В США нашли основание для резкой критики Зеленского

В США нашли основание для резкой критики Зеленского - РИА Новости, 20.02.2025

В США нашли основание для резкой критики Зеленского

Признание Зеленского диктатором со стороны Дональда Трампа имеет под собой все основания, пишет издание National Pulse. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T05:30:00+03:00

2025-02-20T05:30:00+03:00

2025-02-20T05:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Признание Зеленского диктатором со стороны Дональда Трампа имеет под собой все основания, пишет издание National Pulse."С начала боевых действий три года назад, Зеленский и его правительство запретили деятельность одиннадцати политических партий из-за обвинений в пособничестве России. Запрет политических партий и подавление движения диссидентов являются ключевыми признаками диктатуры. Кроме того, три депутата Верховной Рады были лишены гражданства из-за обвинений в связях с Москвой" — говорится в статье.Автор статьи также отмечает и злоупотребление Зеленским политической властью, чтобы свести счеты со своим противником — бывшим президентом Украины и оппозиционным лидером Петром Порошенко. В его отношении были введены персональные санкции.Кроме того, по информации издания, большое количество украинских журналистов получили угрозы силового призыва в ВСУ или стали жертвой слежки.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". Он добавил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, затем выпрашивал у США деньги для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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в мире, украина, сша, россия, петр порошенко, дональд трамп, верховная рада украины, вооруженные силы украины