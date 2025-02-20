https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000496092.html

Economist: Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах

Economist: Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах - РИА Новости, 20.02.2025

Economist: Зеленский проиграет Залужному на возможных выборах

Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, сообщает журнал Economist со ссылкой на попавший в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T11:10:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в случае проведения выборов на Украине проиграет бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, сообщает журнал Economist со ссылкой на попавший в его распоряжение опрос общественного мнения. Как отмечает журнал, многие жители Украины недовольны Зеленским. "В то время как Зеленский остается самым популярным нынешним политиком на Украине, на будущих выборах он проиграет... Залужному с 30% голосов против его 65%", - говорится в публикации. При этом, как отмечают источники, Зеленский вместо стремления получить более широкую поддержку все больше делает упор на самых близких его сторонников. "Нет никого, кто готов сказать ему "нет", и он совершает ошибки", - пожаловался один из источников. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Владимира Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250220/zelenskiy-2000494364.html

https://ria.ru/20250219/rada-2000210465.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, дональд трамп, вооруженные силы украины