https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000439222.html
Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины
Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:00:00+03:00
2025-02-20T03:00:00+03:00
2025-02-20T03:00:00+03:00
в мире
сша
украина
майами
владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. "Зеленский проделал ужасную работу. Его страна раздроблена, а миллионы и миллионы людей погибли напрасно", - сказал глава Белого дома во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом. По словам Трампа, "посредственный комедиант" Зеленский был хорош только в том, что "играл Байденом".
https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html
сша
украина
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, майами, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Майами, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины
Трамп заявил, что Украина из-за Зеленского оказалась раздроблена