https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000439222.html

Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины

Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины - РИА Новости, 20.02.2025

Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T03:00:00+03:00

2025-02-20T03:00:00+03:00

2025-02-20T03:00:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. "Зеленский проделал ужасную работу. Его страна раздроблена, а миллионы и миллионы людей погибли напрасно", - сказал глава Белого дома во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом. По словам Трампа, "посредственный комедиант" Зеленский был хорош только в том, что "играл Байденом".

https://ria.ru/20250218/tramp-1999921913.html

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в мире, сша, украина, майами, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности