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Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины - РИА Новости, 20.02.2025
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03:00 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zelenskij-2000439222.html
Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины
Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины - РИА Новости, 20.02.2025
Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T03:00:00+03:00
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в мире
сша
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владимир зеленский
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена. "Зеленский проделал ужасную работу. Его страна раздроблена, а миллионы и миллионы людей погибли напрасно", - сказал глава Белого дома во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом. По словам Трампа, "посредственный комедиант" Зеленский был хорош только в том, что "играл Байденом".
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в мире, сша, украина, майами, владимир зеленский, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Украина, Майами, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп обвинил Зеленского в раздробленности Украины

Трамп заявил, что Украина из-за Зеленского оказалась раздроблена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский проделал ужасную работу, а Украина из-за него оказалась раздроблена.
"Зеленский проделал ужасную работу. Его страна раздроблена, а миллионы и миллионы людей погибли напрасно", - сказал глава Белого дома во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.
По словам Трампа, "посредственный комедиант" Зеленский был хорош только в том, что "играл Байденом".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Трамп забирает Украину себе
18 февраля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаМайамиВладимир ЗеленскийДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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