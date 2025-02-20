https://ria.ru/20250220/zaporozhe-2000435615.html

Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов

Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 20.02.2025

Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T02:08:00+03:00

2025-02-20T02:08:00+03:00

2025-02-20T02:08:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в результате работы украинской ПВО в городе Запорожье, оккупированном ВСУ, поражено несколько домов и объектов инфраструктуры. "Поступает информация от жителей Запорожья, что в результате работы мобильных групп украинской ПВО в городе повреждено несколько жилых домов и объекты городской инфраструктуры", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинская ПВО является наибольшей опасностью для мирных жителей города. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, запорожская область, владимир рогов