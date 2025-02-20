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Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 20.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:08 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/zaporozhe-2000435615.html
Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов
Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов - РИА Новости, 20.02.2025
Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T02:08:00+03:00
2025-02-20T02:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в результате работы украинской ПВО в городе Запорожье, оккупированном ВСУ, поражено несколько домов и объектов инфраструктуры. "Поступает информация от жителей Запорожья, что в результате работы мобильных групп украинской ПВО в городе повреждено несколько жилых домов и объекты городской инфраструктуры", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, украинская ПВО является наибольшей опасностью для мирных жителей города. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250219/tramp-2000382435.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов
Украинская ПВО повредила несколько домов в Запорожье, заявил Рогов

Рогов: украинская ПВО в оккупированном ВСУ Запорожье повредила несколько домов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что в результате работы украинской ПВО в городе Запорожье, оккупированном ВСУ, поражено несколько домов и объектов инфраструктуры.
"Поступает информация от жителей Запорожья, что в результате работы мобильных групп украинской ПВО в городе повреждено несколько жилых домов и объекты городской инфраструктуры", - сказал Рогов РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
По его словам, украинская ПВО является наибольшей опасностью для мирных жителей города.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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