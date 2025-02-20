https://ria.ru/20250220/zalozhniki-2000492204.html

Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников

Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников - РИА Новости, 20.02.2025

Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников

Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:56:00+03:00

2025-02-20T10:56:00+03:00

2025-02-20T12:13:00+03:00

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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.Процесс передачи состоялся в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Красный Крест получил останки семьи Бибас (мать и двое маленьких детей) и Одеда Лифшица.Палестинские движения утверждают, что заложники стали жертвами израильских авиаударов по сектору Газа.

https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, исламский джихад, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль