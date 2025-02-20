https://ria.ru/20250220/zalozhniki-2000492204.html
Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников
Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников - РИА Новости, 20.02.2025
Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников
Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:56:00+03:00
2025-02-20T10:56:00+03:00
2025-02-20T12:13:00+03:00
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.Процесс передачи состоялся в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Красный Крест получил останки семьи Бибас (мать и двое маленьких детей) и Одеда Лифшица.Палестинские движения утверждают, что заложники стали жертвами израильских авиаударов по сектору Газа.
https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, исламский джихад, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль
В мире, Исламский джихад, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль
Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников
ХАМАС передало Красному Кресту тела 4 погибших израильских заложников