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Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников - РИА Новости, 20.02.2025
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10:56 20.02.2025 (обновлено: 12:13 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/zalozhniki-2000492204.html
Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников
Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников - РИА Новости, 20.02.2025
Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников
Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:56:00+03:00
2025-02-20T12:13:00+03:00
в мире
исламский джихад
хамас
красный крест
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.Процесс передачи состоялся в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Красный Крест получил останки семьи Бибас (мать и двое маленьких детей) и Одеда Лифшица.Палестинские движения утверждают, что заложники стали жертвами израильских авиаударов по сектору Газа.
https://ria.ru/20250220/konflikt-1915630213.html
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в мире, исламский джихад, хамас, красный крест, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль
В мире, Исламский джихад, ХАМАС, Красный Крест, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль
Красному Кресту передали тела четырех погибших израильских заложников

ХАМАС передало Красному Кресту тела 4 погибших израильских заложников

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников
Палестинские движения ХАМАС и Исламский джихад передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников
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КАИР, 20 фев - РИА Новости. Палестинские движения ХАМАС и "Исламский джихад" передали Красному Кресту тела четырех погибших израильских заложников, трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.
Процесс передачи состоялся в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Красный Крест получил останки семьи Бибас (мать и двое маленьких детей) и Одеда Лифшица.
Палестинские движения утверждают, что заложники стали жертвами израильских авиаударов по сектору Газа.
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В миреИсламский джихадХАМАСКрасный КрестОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуИзраиль
 
 
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