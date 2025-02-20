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Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях - РИА Новости, 20.02.2025
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16:44 20.02.2025
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Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях
Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях - РИА Новости, 20.02.2025
Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях
Верховный суд РФ и Минюст подготовили законопроект об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог, заявила в четверг председатель Верховного РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T16:44:00+03:00
2025-02-20T16:44:00+03:00
россия
ирина подносова
происшествия
верховный суд рф
экономика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ и Минюст подготовили законопроект об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог, заявила в четверг председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. "Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба", - сказала она на совещании судей. По словам Подносовой, законопроект подготовлен министерством юстиции при участии Верховного суда. Он направлен на совершенствование правового регулирования и практики применения меры пресечения в виде залога по уголовным делам об экономических преступлениях.
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россия, ирина подносова, происшествия, верховный суд рф, экономика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Ирина Подносова, Происшествия, Верховный суд РФ, Экономика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях

Минюст предложил отпускать обвиняемых в экономических преступлениях под залог

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ и Минюст подготовили законопроект об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог, заявила в четверг председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова.
«
"Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба", - сказала она на совещании судей.
По словам Подносовой, законопроект подготовлен министерством юстиции при участии Верховного суда. Он направлен на совершенствование правового регулирования и практики применения меры пресечения в виде залога по уголовным делам об экономических преступлениях.
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РоссияИрина ПодносоваПроисшествияВерховный суд РФЭкономикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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