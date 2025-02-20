https://ria.ru/20250220/zalog-2000598361.html

Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях

Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях - РИА Новости, 20.02.2025

Минюст предложил ввести залог для обвиняемых в экономических преступлениях

Верховный суд РФ и Минюст подготовили законопроект об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог, заявила в четверг председатель Верховного РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T16:44:00+03:00

2025-02-20T16:44:00+03:00

2025-02-20T16:44:00+03:00

россия

ирина подносова

происшествия

верховный суд рф

экономика

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Верховный суд РФ и Минюст подготовили законопроект об освобождении обвиняемых в экономических преступлениях под залог, заявила в четверг председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова. "Предлагается избирать данную меру пресечения в случае внесения залога в сумме, уплата которой является основанием для освобождения субъектов экономических преступлений от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба", - сказала она на совещании судей. По словам Подносовой, законопроект подготовлен министерством юстиции при участии Верховного суда. Он направлен на совершенствование правового регулирования и практики применения меры пресечения в виде залога по уголовным делам об экономических преступлениях.

https://ria.ru/20250214/gosduma-1999287580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ирина подносова, происшествия, верховный суд рф, экономика, министерство юстиции рф (минюст россии)