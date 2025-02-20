https://ria.ru/20250220/yug-2000519894.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 20.02.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T12:46:00+03:00

2025-02-20T12:46:00+03:00

2025-02-20T12:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

северск

часов яр

константиновка

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Новомарково, Часов Яр, Червоное, Карповка, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, из них три западного производства.

https://ria.ru/20250220/samolet-2000520094.html

россия

северск

часов яр

константиновка

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вооруженные силы украины, россия, северск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)