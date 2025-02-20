https://ria.ru/20250220/yug-2000519894.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки - РИА Новости, 20.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T12:46:00+03:00
2025-02-20T12:46:00+03:00
2025-02-20T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
северск
часов яр
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457958_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_2092333a074dca99936a02616d06aad3.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васюковка, Новомарково, Часов Яр, Червоное, Карповка, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, два пикапа и семь орудий полевой артиллерии, из них три западного производства.
https://ria.ru/20250220/samolet-2000520094.html
россия
северск
часов яр
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972457958_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac4501306f68f1ddd541e3ce3393f460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, северск, часов яр, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Северск, Часов Яр, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне "Южной" группировки
МО РФ: ВСУ за сутки в зоне "Южной" группировки потеряли до 175 военных