В Киеве прогремели взрывы
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новые взрывы раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает агентство "Укринформ" со ссылкой на своего корреспондента.
В городе объявлена воздушная тревога. Ранее СМИ также сообщали о взрывах в Киеве.
Украина разрушена, заявил Трамп
Вчера, 18:57
"В Киеве слышны звуки взрывов", - передает агентство.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18