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Взрывы прогремели в пригороде Тель-Авива
Взрывы прогремели в пригороде Тель-Авива - РИА Новости, 20.02.2025
Взрывы прогремели в пригороде Тель-Авива
Три взрыва прогремели в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива, никто не пострадал, сообщает портал Ynet со ссылкой на полицию. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T23:49:00+03:00
2025-02-20T23:49:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Три взрыва прогремели в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива, никто не пострадал, сообщает портал Ynet со ссылкой на полицию. Два взрыва прогремели в четверг вечером на автобусной стоянке в тель-авивском пригороде Бат-Яме, и власти подозревают, что это был неудавшийся теракт. Третий взрыв прогремел вскоре после этого в другом депо в центре Бат-Яма. "Это чудо, что автобусы вернулись в депо до взрыва", - говорится в заявлении муниципалитета Бат-Яма, в котором подтверждается, что в автобусах не было пассажиров не было. Еще два несработавших взрывных устройств были обнаружены в двух других автобусах. Издание Times of Israel сообщает, что все пять взрывных устройств были оснащены таймерами, и все взрывы должны были произойти одновременно. После взрывов в городе были приостановлены все рейсы легкорельсового транспорта, водителей автобусов призвали остановиться и осмотреть в поисках подозрительных предметов.
https://ria.ru/20250114/yemen-1993576857.html
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в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
Взрывы прогремели в пригороде Тель-Авива
Три взрыва прогремели в пустых автобусах в пригороде Тель-Авива