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В Музее Победы открылась выставка "Защитники Отечества" - РИА Новости, 20.02.2025
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19:40 20.02.2025 (обновлено: 20:20 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vystavka-2000639450.html
В Музее Победы открылась выставка "Защитники Отечества"
В Музее Победы открылась выставка "Защитники Отечества" - РИА Новости, 20.02.2025
В Музее Победы открылась выставка "Защитники Отечества"
Выставка "Защитники Отечества", созданная совместно с международной медиагруппой "Россия сегодня", открылась в Музее Победы в четверг, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T19:40:00+03:00
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музей победы
вооруженные силы рф
день защитника отечества
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выставка "Защитники Отечества", созданная совместно с международной медиагруппой "Россия сегодня", открылась в Музее Победы в четверг, сообщили в пресс-службе музея. "В Музее Победы 20 февраля открылась фотовыставка "Защитники Отечества", созданная музеем на Поклонной горе совместно с международной медиагруппой "Россия сегодня", - говорится в сообщении. "Выставка-фотолетопись проводит параллель между солдатами Великой Отечественной войны и солдатами специальной военной операции. Под объективами фотокамер раскрылись образы и характеры героев, которые защищали и защищают наше Отечество. Представленная выставка — это возможность лишний раз напомнить подрастающему поколению, что в нашей армии служили и служат отважные волевые солдаты, умеющие побеждать и принимать самые ответственные решения, от которых зависит покой, жизнь людей и судьба Отечества", — приводятся слова заместителя генерального директора Музея Победы вице-адмирала Федора Смуглина. В экспозицию вошли порядка 50 снимков, среди которых портреты летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев Великой Отечественной войны - они запечатлены в перерывах между боями в Подмосковье и на Кавказе, на Карельском фронте и в Польше. На снимках есть легендарные Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, и другие защитники Родины. Выставку дополняют фотографии военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции, отметили в пресс-службе. "Я снимаю в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. В выставку вошли мои портреты бойцов. Например, военнослужащих спецназа "Ахмат" в Курской области. Мы работали с артиллеристами, жили вместе с ними на их позициях, которые раньше были позициями ВСУ. Так проходит наша работа — мы приезжаем, живем с отделением или с артиллерийским расчетом. Полностью разделяем быт солдат", — приводятся слова специального фотокорреспондента РИА Новости Сергея Бобылева. Также в выставку вошли работы фотокорреспондентов Станислава Красильникова, Павла Лисицына и Константина Михальчевского.
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музей победы, вооруженные силы рф, день защитника отечества, россия, общество
Музей Победы, Вооруженные силы РФ, День защитника Отечества, Россия, Общество
В Музее Победы открылась выставка "Защитники Отечества"

Музей Победы совместно с "Россией сегодня" открыл выставку "Защитники Отечества"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы
Посетитель на выставке Защитники Отечества с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выставка "Защитники Отечества", созданная совместно с международной медиагруппой "Россия сегодня", открылась в Музее Победы в четверг, сообщили в пресс-службе музея.
"В Музее Победы 20 февраля открылась фотовыставка "Защитники Отечества", созданная музеем на Поклонной горе совместно с международной медиагруппой "Россия сегодня", - говорится в сообщении.
"Выставка-фотолетопись проводит параллель между солдатами Великой Отечественной войны и солдатами специальной военной операции. Под объективами фотокамер раскрылись образы и характеры героев, которые защищали и защищают наше Отечество. Представленная выставка — это возможность лишний раз напомнить подрастающему поколению, что в нашей армии служили и служат отважные волевые солдаты, умеющие побеждать и принимать самые ответственные решения, от которых зависит покой, жизнь людей и судьба Отечества", — приводятся слова заместителя генерального директора Музея Победы вице-адмирала Федора Смуглина.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель директора Музея Победы Фёдор Смуглин, начальник Департамента по патриотической работе и взаимодействию с общественными организациями Государственного фонда "Защитники Отечества", член Комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура" Любовь Солдаткина и победительница конкурса рисунков на открытии выставки "Защитники Отечества"
Заместитель директора Музея Победы Фёдор Смуглин, начальник Департамента по патриотической работе и взаимодействию с общественными организациями Государственного фонда Защитники Отечества, член Комиссии Госсовета РФ по направлению Культура Любовь Солдаткина и победительница конкурса рисунков на открытии выставки Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель директора Музея Победы Фёдор Смуглин, начальник Департамента по патриотической работе и взаимодействию с общественными организациями Государственного фонда "Защитники Отечества", член Комиссии Госсовета РФ по направлению "Культура" Любовь Солдаткина и победительница конкурса рисунков на открытии выставки "Защитники Отечества"
В экспозицию вошли порядка 50 снимков, среди которых портреты летчиков, моряков, артиллеристов, пехотинцев Великой Отечественной войны - они запечатлены в перерывах между боями в Подмосковье и на Кавказе, на Карельском фронте и в Польше. На снимках есть легендарные Михаил Егоров и Мелитон Кантария, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, и другие защитники Родины.
Выставку дополняют фотографии военных фотокорреспондентов РИА Новости, сделанные в зоне специальной военной операции, отметили в пресс-службе.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВыставка "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы
Выставка Защитники Отечества с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Выставка "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы
"Я снимаю в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. В выставку вошли мои портреты бойцов. Например, военнослужащих спецназа "Ахмат" в Курской области. Мы работали с артиллеристами, жили вместе с ними на их позициях, которые раньше были позициями ВСУ. Так проходит наша работа — мы приезжаем, живем с отделением или с артиллерийским расчетом. Полностью разделяем быт солдат", — приводятся слова специального фотокорреспондента РИА Новости Сергея Бобылева.
Также в выставку вошли работы фотокорреспондентов Станислава Красильникова, Павла Лисицына и Константина Михальчевского.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФотокорреспонденты РИА Новости Константин Михальчевский и Станислав Красильников на выставке "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы
Фотокорреспонденты РИА Новости Константин Михальчевский и Станислав Красильников на выставке Защитники Отечества с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фотокорреспонденты РИА Новости Константин Михальчевский и Станислав Красильников на выставке "Защитники Отечества" с работами военных фотокорреспондентов РИА Новости из зоны специальной военной операции в Музее Победы
23 февраля - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
День защитника Отечества 23 февраля: история и традиции праздника
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