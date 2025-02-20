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Саратовский губернатор объявил выговор замминистра образования региона
Саратовский губернатор объявил выговор замминистра образования региона - РИА Новости, 20.02.2025
Саратовский губернатор объявил выговор замминистра образования региона
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор первому замминистра образования региона Елене Нерозя после сообщений педагогов о задержке ряда... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:02:00+03:00
2025-02-20T18:02:00+03:00
2025-02-20T18:02:00+03:00
саратовская область
роман бусаргин
россия
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САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор первому замминистра образования региона Елене Нерозя после сообщений педагогов о задержке ряда доплат, сообщила пресс-служба главы региона. "Педагоги нескольких районов Саратовской области сообщили о задержке ряда доплат. В связи с этим губернатор Роман Бусаргин объявил выговор первому заместителю министра образования Елене Нерозя. Глава региона потребовал от профильного ведомства совместно с муниципалитетами довести средства до педагогов до конца завтрашнего дня. Кроме того, по выявленным фактам будет проведена проверка", - говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора.
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саратовская область, роман бусаргин, россия
Саратовская область, Роман Бусаргин, Россия
Саратовский губернатор объявил выговор замминистра образования региона
Чиновница в Саратовской области получила выговор из-за задержки доплат педагогам