https://ria.ru/20250220/vygovor-2000621117.html

Саратовский губернатор объявил выговор замминистра образования региона

Саратовский губернатор объявил выговор замминистра образования региона - РИА Новости, 20.02.2025

Саратовский губернатор объявил выговор замминистра образования региона

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор первому замминистра образования региона Елене Нерозя после сообщений педагогов о задержке ряда... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:02:00+03:00

2025-02-20T18:02:00+03:00

2025-02-20T18:02:00+03:00

саратовская область

роман бусаргин

россия

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САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил выговор первому замминистра образования региона Елене Нерозя после сообщений педагогов о задержке ряда доплат, сообщила пресс-служба главы региона. "Педагоги нескольких районов Саратовской области сообщили о задержке ряда доплат. В связи с этим губернатор Роман Бусаргин объявил выговор первому заместителю министра образования Елене Нерозя. Глава региона потребовал от профильного ведомства совместно с муниципалитетами довести средства до педагогов до конца завтрашнего дня. Кроме того, по выявленным фактам будет проведена проверка", - говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора.

https://ria.ru/20250213/pivovarov-1999008317.html

саратовская область

россия

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саратовская область, роман бусаргин, россия