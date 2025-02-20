Рейтинг@Mail.ru
В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vybory-2000626488.html
В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров
В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров - РИА Новости, 20.02.2025
В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров
"Новые люди" во главе с депутатом ГД Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект о возврате прямых выборов мэров, документ есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T18:31:00+03:00
2025-02-20T18:31:00+03:00
политика
якутск
хабаровск
абакан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Новые люди" во главе с депутатом ГД Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект о возврате прямых выборов мэров, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 36 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" предлагается ввести обязательный порядок избрания мэров российских городов и глав других муниципальных образований в случае, если глава муниципального образования не был избран представительным органом муниципального образования из своего состава, либо из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на первом соответствующем заседании", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что сейчас прямые выборы мэров региональных столиц остались только в Якутске, Хабаровске, Абакане и Анадыре. Процесс сокращения института прямых выборов мэров региональных столиц и глав других муниципальных образований, а также замены этой процедуры избранием через муниципальные образования или конкурсные комиссии, начался в 2013 году. "Основными аргументами реформы были "снижение бюджетных расходов на проведение выборов", "обеспечение "эффективности и профессионализма" руководителей", а также "согласование работы исполнительной и законодательной власти на местном уровне в интересах жителей", - отмечается в документе. На практике возникают ситуации, когда депутаты муниципальных образований не могут выбрать главу города в течение нескольких месяцев, уточняют авторы инициативы. "Например, в 2024 году документы на участие в конкурсе на пост мэра Березовского городского округа Свердловской области подали 10 человек, однако конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов. Одна из них сразу после открытия заседания местной думы заявила о снятии своей кандидатуры и отказалась представлять свою программу. Несмотря на это, депутаты избрали ее мэром. Однако избранный мэр не явилась на инаугурацию, не вступила в должность и подала заявление об отказе от поста. В результате город остался без главы на неопределенный срок, что негативно сказывается на решении социально-экономических задач", - говорится в пояснительной записке. Отмечается, что иногда конкурсные комиссии, состоящие из депутатов муниципальных образований, не могут выбрать подходящего кандидата на должность мэра, и это подрывает аргумент, что назначение мэра через конкурсную комиссию является эффективнее, чем прямые выборы. По мнению авторов инициативы, на муниципальном уровне видны проблемы и потребности граждан, и именно на этом уровне могут появляться лучшие управленцы и политики, которые знают, какие вопросы нужно решать. Следовательно, только прямые выборы и политическая конкуренция могут способствовать появлению политиков, заинтересованных в решении повседневных проблем россиян, заключили авторы документа.
https://ria.ru/20250220/gosduma-2000597830.html
https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html
https://ria.ru/20250207/msu-1997974401.html
якутск
хабаровск
абакан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b53b4c65497df140d5ec71df4d15e9c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, якутск, хабаровск, абакан, россия
Политика, Якутск, Хабаровск, Абакан, Россия
В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров

В Госдуму внесли законопроект о возврате прямых выборов мэров

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной думы России
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Новые люди" во главе с депутатом ГД Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект о возврате прямых выборов мэров, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 36 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" предлагается ввести обязательный порядок избрания мэров российских городов и глав других муниципальных образований в случае, если глава муниципального образования не был избран представительным органом муниципального образования из своего состава, либо из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на первом соответствующем заседании", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Госдуму внесли проект об упрощении выбора фамилии при заключении брака
Вчера, 16:54
Уточняется, что сейчас прямые выборы мэров региональных столиц остались только в Якутске, Хабаровске, Абакане и Анадыре. Процесс сокращения института прямых выборов мэров региональных столиц и глав других муниципальных образований, а также замены этой процедуры избранием через муниципальные образования или конкурсные комиссии, начался в 2013 году.
"Основными аргументами реформы были "снижение бюджетных расходов на проведение выборов", "обеспечение "эффективности и профессионализма" руководителей", а также "согласование работы исполнительной и законодательной власти на местном уровне в интересах жителей", - отмечается в документе.
На практике возникают ситуации, когда депутаты муниципальных образований не могут выбрать главу города в течение нескольких месяцев, уточняют авторы инициативы.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Госдуму внесли законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности
18 февраля, 16:06
«
"Например, в 2024 году документы на участие в конкурсе на пост мэра Березовского городского округа Свердловской области подали 10 человек, однако конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов. Одна из них сразу после открытия заседания местной думы заявила о снятии своей кандидатуры и отказалась представлять свою программу. Несмотря на это, депутаты избрали ее мэром. Однако избранный мэр не явилась на инаугурацию, не вступила в должность и подала заявление об отказе от поста. В результате город остался без главы на неопределенный срок, что негативно сказывается на решении социально-экономических задач", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что иногда конкурсные комиссии, состоящие из депутатов муниципальных образований, не могут выбрать подходящего кандидата на должность мэра, и это подрывает аргумент, что назначение мэра через конкурсную комиссию является эффективнее, чем прямые выборы. По мнению авторов инициативы, на муниципальном уровне видны проблемы и потребности граждан, и именно на этом уровне могут появляться лучшие управленцы и политики, которые знают, какие вопросы нужно решать. Следовательно, только прямые выборы и политическая конкуренция могут способствовать появлению политиков, заинтересованных в решении повседневных проблем россиян, заключили авторы документа.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Госдуму внесли поправку о праве регионов определять модель МСУ
7 февраля, 14:35
 
ПолитикаЯкутскХабаровскАбаканРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала