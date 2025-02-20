https://ria.ru/20250220/vybory-2000626488.html

В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров

В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров - РИА Новости, 20.02.2025

В партии "Новые люди" предложили вернуть прямые выборы мэров

"Новые люди" во главе с депутатом ГД Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект о возврате прямых выборов мэров, документ есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T18:31:00+03:00

2025-02-20T18:31:00+03:00

2025-02-20T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. "Новые люди" во главе с депутатом ГД Сарданой Авксентьевой внесли в Госдуму законопроект о возврате прямых выборов мэров, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 36 федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" предлагается ввести обязательный порядок избрания мэров российских городов и глав других муниципальных образований в случае, если глава муниципального образования не был избран представительным органом муниципального образования из своего состава, либо из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на первом соответствующем заседании", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Уточняется, что сейчас прямые выборы мэров региональных столиц остались только в Якутске, Хабаровске, Абакане и Анадыре. Процесс сокращения института прямых выборов мэров региональных столиц и глав других муниципальных образований, а также замены этой процедуры избранием через муниципальные образования или конкурсные комиссии, начался в 2013 году. "Основными аргументами реформы были "снижение бюджетных расходов на проведение выборов", "обеспечение "эффективности и профессионализма" руководителей", а также "согласование работы исполнительной и законодательной власти на местном уровне в интересах жителей", - отмечается в документе. На практике возникают ситуации, когда депутаты муниципальных образований не могут выбрать главу города в течение нескольких месяцев, уточняют авторы инициативы. "Например, в 2024 году документы на участие в конкурсе на пост мэра Березовского городского округа Свердловской области подали 10 человек, однако конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов. Одна из них сразу после открытия заседания местной думы заявила о снятии своей кандидатуры и отказалась представлять свою программу. Несмотря на это, депутаты избрали ее мэром. Однако избранный мэр не явилась на инаугурацию, не вступила в должность и подала заявление об отказе от поста. В результате город остался без главы на неопределенный срок, что негативно сказывается на решении социально-экономических задач", - говорится в пояснительной записке. Отмечается, что иногда конкурсные комиссии, состоящие из депутатов муниципальных образований, не могут выбрать подходящего кандидата на должность мэра, и это подрывает аргумент, что назначение мэра через конкурсную комиссию является эффективнее, чем прямые выборы. По мнению авторов инициативы, на муниципальном уровне видны проблемы и потребности граждан, и именно на этом уровне могут появляться лучшие управленцы и политики, которые знают, какие вопросы нужно решать. Следовательно, только прямые выборы и политическая конкуренция могут способствовать появлению политиков, заинтересованных в решении повседневных проблем россиян, заключили авторы документа.

https://ria.ru/20250220/gosduma-2000597830.html

https://ria.ru/20250218/gosduma-2000088734.html

https://ria.ru/20250207/msu-1997974401.html

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политика, якутск, хабаровск, абакан, россия