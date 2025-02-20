https://ria.ru/20250220/vybory-2000564666.html

Американский сенатор осудил отсутствие выборов на Украине

Американский сенатор осудил отсутствие выборов на Украине - РИА Новости, 20.02.2025

Американский сенатор осудил отсутствие выборов на Украине

Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули осудил отсутствие выборов на Украине и указал на необходимость придерживаться демократических процедур. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:56:00+03:00

2025-02-20T14:56:00+03:00

2025-02-20T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули осудил отсутствие выборов на Украине и указал на необходимость придерживаться демократических процедур. "Я считаю, что приостановка выборов в Украине – это плохая идея. Это неправильно, это было неправильно, когда они не провели выборы в прошлом году", - заявил он телеканалу ABC. Сенатор также указал на то, что на Украине давно не было выборов. "Когда вы заявляете, что защищаете демократию..., нужно придерживаться ее на практике", - добавил Хоули. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html

https://ria.ru/20250219/peskov-2000243605.html

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в мире, украина, сша, миссури, владимир зеленский, джош хоули, дональд трамп