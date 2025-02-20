Рейтинг@Mail.ru
Американский сенатор осудил отсутствие выборов на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vybory-2000564666.html
Американский сенатор осудил отсутствие выборов на Украине
Американский сенатор осудил отсутствие выборов на Украине - РИА Новости, 20.02.2025
Американский сенатор осудил отсутствие выборов на Украине
Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули осудил отсутствие выборов на Украине и указал на необходимость придерживаться демократических процедур. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:56:00+03:00
2025-02-20T14:56:00+03:00
в мире
украина
сша
миссури
владимир зеленский
джош хоули
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули осудил отсутствие выборов на Украине и указал на необходимость придерживаться демократических процедур. "Я считаю, что приостановка выборов в Украине – это плохая идея. Это неправильно, это было неправильно, когда они не провели выборы в прошлом году", - заявил он телеканалу ABC. Сенатор также указал на то, что на Украине давно не было выборов. "Когда вы заявляете, что защищаете демократию..., нужно придерживаться ее на практике", - добавил Хоули. Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996835571.html
https://ria.ru/20250219/peskov-2000243605.html
украина
сша
миссури
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, миссури, владимир зеленский, джош хоули, дональд трамп
В мире, Украина, США, Миссури, Владимир Зеленский, Джош Хоули, Дональд Трамп
Американский сенатор осудил отсутствие выборов на Украине

Сенатор США Хоули призвал Украину придерживаться демократических процедур

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сенатор США от штата Миссури Джош Хоули осудил отсутствие выборов на Украине и указал на необходимость придерживаться демократических процедур.
«
"Я считаю, что приостановка выборов в Украине – это плохая идея. Это неправильно, это было неправильно, когда они не провели выборы в прошлом году", - заявил он телеканалу ABC.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп обсуждает побуждение Киева к проведению выборов, сообщает Reuters
1 февраля, 21:29
Сенатор также указал на то, что на Украине давно не было выборов.
«
"Когда вы заявляете, что защищаете демократию..., нужно придерживаться ее на практике", - добавил Хоули.
Ранее президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов", он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о выборах на Украине
19 февраля, 11:32
 
В миреУкраинаСШАМиссуриВладимир ЗеленскийДжош ХоулиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала