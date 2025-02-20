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ВЦИОМ: доля желающих уехать из России сократилась до исторического минимума - РИА Новости, 20.02.2025
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15:42 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vtsiom-2000574068.html
ВЦИОМ: доля желающих уехать из России сократилась до исторического минимума
ВЦИОМ: доля желающих уехать из России сократилась до исторического минимума - РИА Новости, 20.02.2025
ВЦИОМ: доля желающих уехать из России сократилась до исторического минимума
Доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства сократилась с 2021 года с 16% до 5%, это исторический минимум за 30 лет изучения... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:42:00+03:00
2025-02-20T15:42:00+03:00
общество
россия
валерий федоров
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства сократилась с 2021 года с 16% до 5%, это исторический минимум за 30 лет изучения данного вопроса, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "В 2021 году накануне СВО 81% опрошенных, отвечая на вопрос, хотели бы вы уехать за границу на ПМЖ или нет, говорили: "нет, не хочу", а 16% говорили: "да, почему бы и нет". Сегодня мы видим, что доля потенциальных иммигрантов сократилась втрое, до 5%, это исторический минимум за все 30 лет изучения", - сказал Федоров в ходе круглого стола экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Три года СВО: как изменилась Россия", который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Он также отметил, что сейчас 92% россиян не испытывают желания уехать за границу на постоянное место жительства. По словам главы ВЦИОМ, большинство (72%) граждан РФ считают, что Россия - это особая цивилизация, которой не нужно стремиться стать частью западной цивилизации.
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общество, россия, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
ВЦИОМ: доля желающих уехать из России сократилась до исторического минимума

Федоров: доля желающих уехать из России сократилась до исторического минимума

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСмотровая площадка на Воробьевых горах в Москве
Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Смотровая площадка на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Доля желающих уехать из России за границу на постоянное место жительства сократилась с 2021 года с 16% до 5%, это исторический минимум за 30 лет изучения данного вопроса, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"В 2021 году накануне СВО 81% опрошенных, отвечая на вопрос, хотели бы вы уехать за границу на ПМЖ или нет, говорили: "нет, не хочу", а 16% говорили: "да, почему бы и нет". Сегодня мы видим, что доля потенциальных иммигрантов сократилась втрое, до 5%, это исторический минимум за все 30 лет изучения", - сказал Федоров в ходе круглого стола экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Три года СВО: как изменилась Россия", который проходит в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он также отметил, что сейчас 92% россиян не испытывают желания уехать за границу на постоянное место жительства. По словам главы ВЦИОМ, большинство (72%) граждан РФ считают, что Россия - это особая цивилизация, которой не нужно стремиться стать частью западной цивилизации.
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