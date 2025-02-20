Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале
Жительница Николаева-Дарьино не смогла спасти мать, прячась в подвале от ВСУ
Курская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, как не смогла спасти мать, прячась в подвале дома после вторжения украинских боевиков.
На опросе у СК, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области рассказала, что с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля она пряталась в подвале дома с матерью и свекровью.
Жители Курской области рассказали, как спасались от боевиков ВСУ
28 августа 2024, 14:12
"Жить нам было очень трудно. Как бы, сами понимаете, кушали мы то, что было в подвале, заготовки. Курочки были свои во дворе… Умерла моя мама, ей 88 лет, и она (ее тело. — Прим. ред.) осталось в заваленном подвале", — сказала женщина.
По ее словам, здоровье матери ухудшилось, когда из-за сильных обстрелов со стороны ВСУ они вынуждены были жить в подвале.
«
"Мы не имели возможности купить никаких лекарств. Мы не поднимались из подвала, потому что у нас такой возможности не было… Постоянно летели снаряды, летели дроны. И выйти — это просто-напросто себе приговор подписать", — добвила женщина.
Житель Суджи рассказал об издевательствах со стороны солдат ВСУ
7 октября 2024, 05:18
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.