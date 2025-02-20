Рейтинг@Mail.ru
Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале - РИА Новости, 20.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:45 20.02.2025 (обновлено: 05:05 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vtorzhenie-2000445657.html
Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале
Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале - РИА Новости, 20.02.2025
Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале
Жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, как не смогла спасти мать, прячась в подвале дома после вторжения украинских... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T04:45:00+03:00
2025-02-20T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998802855_0:39:1280:759_1920x0_80_0_0_8bbb59ebcb950cfb4825c405d9b01399.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, как не смогла спасти мать, прячась в подвале дома после вторжения украинских боевиков.На опросе у СК, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области рассказала, что с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля она пряталась в подвале дома с матерью и свекровью. "Жить нам было очень трудно. Как бы, сами понимаете, кушали мы то, что было в подвале, заготовки. Курочки были свои во дворе… Умерла моя мама, ей 88 лет, и она (ее тело. — Прим. ред.) осталось в заваленном подвале", — сказала женщина.По ее словам, здоровье матери ухудшилось, когда из-за сильных обстрелов со стороны ВСУ они вынуждены были жить в подвале.&quot;Мы не имели возможности купить никаких лекарств. Мы не поднимались из подвала, потому что у нас такой возможности не было… Постоянно летели снаряды, летели дроны. И выйти — это просто-напросто себе приговор подписать&quot;, — добвила женщина.Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html
https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html
https://ria.ru/20250103/granata-1992388098.html
россия
курская область
суджанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998802855_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9ed01fb95912d94a13c4097be3aee5bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале

Жительница Николаева-Дарьино не смогла спасти мать, прячась в подвале от ВСУ

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramКурская область
Курская область - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Курская область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, как не смогла спасти мать, прячась в подвале дома после вторжения украинских боевиков.
На опросе у СК, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области рассказала, что с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля она пряталась в подвале дома с матерью и свекровью.
Жительница Курской области о нападениях боевиков ВСУ на мирных - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Жители Курской области рассказали, как спасались от боевиков ВСУ
28 августа 2024, 14:12
"Жить нам было очень трудно. Как бы, сами понимаете, кушали мы то, что было в подвале, заготовки. Курочки были свои во дворе… Умерла моя мама, ей 88 лет, и она (ее тело. — Прим. ред.) осталось в заваленном подвале", — сказала женщина.
По ее словам, здоровье матери ухудшилось, когда из-за сильных обстрелов со стороны ВСУ они вынуждены были жить в подвале.
«

"Мы не имели возможности купить никаких лекарств. Мы не поднимались из подвала, потому что у нас такой возможности не было… Постоянно летели снаряды, летели дроны. И выйти — это просто-напросто себе приговор подписать", — добвила женщина.

Мирные жители Суджи о зверствах ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Житель Суджи рассказал об издевательствах со стороны солдат ВСУ
7 октября 2024, 05:18
Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Житель Курской области рассказал, как ВСУ забрасывали гранаты в дома
3 января, 11:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала