https://ria.ru/20250220/vtorzhenie-2000445657.html

Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале

Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале - РИА Новости, 20.02.2025

Жительница Курской области полгода пряталась от ВСУ в подвале

Жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, как не смогла спасти мать, прячась в подвале дома после вторжения украинских... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T04:45:00+03:00

2025-02-20T04:45:00+03:00

2025-02-20T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жительница Суджанского района Курской области рассказала военным следователям, как не смогла спасти мать, прячась в подвале дома после вторжения украинских боевиков.На опросе у СК, кадры которого есть в распоряжении РИА Новости, жительница села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области рассказала, что с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область и до 15 февраля она пряталась в подвале дома с матерью и свекровью. "Жить нам было очень трудно. Как бы, сами понимаете, кушали мы то, что было в подвале, заготовки. Курочки были свои во дворе… Умерла моя мама, ей 88 лет, и она (ее тело. — Прим. ред.) осталось в заваленном подвале", — сказала женщина.По ее словам, здоровье матери ухудшилось, когда из-за сильных обстрелов со стороны ВСУ они вынуждены были жить в подвале."Мы не имели возможности купить никаких лекарств. Мы не поднимались из подвала, потому что у нас такой возможности не было… Постоянно летели снаряды, летели дроны. И выйти — это просто-напросто себе приговор подписать", — добвила женщина.Преступления, совершенные украинскими военными и наемниками на территории приграничных российских регионов, документируют и расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета. Среди совершивших такие нарушения есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.Президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что киевские власти каждый день совершают преступления против своего и российского народа, поэтому задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти нарушения, особенно против мирного населения, а задача спецслужб — найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20240828/vsu-1968971389.html

https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672640.html

https://ria.ru/20250103/granata-1992388098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, курская область, суджанский район, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)