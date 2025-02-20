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ВТБ предложил ветеранам боевых действий бесплатный доступ к телемедицине - РИА Новости, 20.02.2025
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17:26 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vtb-2000611610.html
ВТБ предложил ветеранам боевых действий бесплатный доступ к телемедицине
ВТБ предложил ветеранам боевых действий бесплатный доступ к телемедицине - РИА Новости, 20.02.2025
ВТБ предложил ветеранам боевых действий бесплатный доступ к телемедицине
Ветераны боевых действий, имеющие карту-удостоверение "СВОи" от ВТБ , с февраля получили бесплатный доступ к онлайн-консультациям врачей, а также возможность... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T17:26:00+03:00
2025-02-20T17:26:00+03:00
втб (банк)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ветераны боевых действий, имеющие карту-удостоверение "СВОи" от ВТБ , с февраля получили бесплатный доступ к онлайн-консультациям врачей, а также возможность получить психологическую и юридическую поддержку, сообщает банк. Телемедицинская опция, которую можно подключить в ВТБ Онлайн (18+), открывает ветеранам круглосуточный доступ к онлайн-консультациям с врачами-терапевтами, педиатрами, а также по предварительной записи с узкими специалистами с последующим письменным заключением и рекомендациями. Перечень врачей, к которым можно попасть на прием через интернет, включает гастроэнтеролога, кардиолога, невролога, травматолога-ортопеда и многих других. Услуга медицинских консультаций распространяется и на близких владельца карты – супругу и детей. Карта-удостоверение ветерана "СВОи" - инициатива Минобороны РФ, объединяющая в цифровом формате удостоверение ветерана, а также банковскую и социальную карты. Электронное удостоверение дублирует бумажный аналог и выглядит как пластиковая банковская карта, на которую могут зачисляться положенные федеральные и региональные выплаты, а также выплаты по линии Минобороны РФ. Это также дебетовая карта для привычных финансовых операций. Она выпускается бесплатно, не предполагает абонентской платы за обслуживание. "В настоящее время получить карту "СВОи" могут ветераны боевых действий министерства обороны РФ, но уже в ближайшее время она будет доступна и для ветеранов боевых действий других ведомств, включая ФСИН и МВД", - приводятся в сообщении слова начальника управления продаж в корпоративном канале, вице-президента ВТБ Ильи Ермакова.
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втб (банк)
ВТБ (банк)
ВТБ предложил ветеранам боевых действий бесплатный доступ к телемедицине

ВТБ предоставил ветеранам боевых действий бесплатные онлайн-консультации врачей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ветераны боевых действий, имеющие карту-удостоверение "СВОи" от ВТБ , с февраля получили бесплатный доступ к онлайн-консультациям врачей, а также возможность получить психологическую и юридическую поддержку, сообщает банк.
Телемедицинская опция, которую можно подключить в ВТБ Онлайн (18+), открывает ветеранам круглосуточный доступ к онлайн-консультациям с врачами-терапевтами, педиатрами, а также по предварительной записи с узкими специалистами с последующим письменным заключением и рекомендациями. Перечень врачей, к которым можно попасть на прием через интернет, включает гастроэнтеролога, кардиолога, невролога, травматолога-ортопеда и многих других.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
ВТБ закрыл сделку с ГК "Октябрьское" по расчетному фьючерсу на пшеницу
13 февраля, 14:47
Услуга медицинских консультаций распространяется и на близких владельца карты – супругу и детей.
Карта-удостоверение ветерана "СВОи" - инициатива Минобороны РФ, объединяющая в цифровом формате удостоверение ветерана, а также банковскую и социальную карты. Электронное удостоверение дублирует бумажный аналог и выглядит как пластиковая банковская карта, на которую могут зачисляться положенные федеральные и региональные выплаты, а также выплаты по линии Минобороны РФ. Это также дебетовая карта для привычных финансовых операций. Она выпускается бесплатно, не предполагает абонентской платы за обслуживание.
"В настоящее время получить карту "СВОи" могут ветераны боевых действий министерства обороны РФ, но уже в ближайшее время она будет доступна и для ветеранов боевых действий других ведомств, включая ФСИН и МВД", - приводятся в сообщении слова начальника управления продаж в корпоративном канале, вице-президента ВТБ Ильи Ермакова.
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
ВТБ будет сотрудничать с Республикой Мордовия
5 февраля, 17:18
 
ВТБ (банк)
 
 
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