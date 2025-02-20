https://ria.ru/20250220/vsu-2000565066.html

Пленный минометчик ВСУ рассказал, как дал взятку командиру ради побега

Пленный минометчик ВСУ рассказал, как дал взятку командиру ради побега - РИА Новости, 20.02.2025

Пленный минометчик ВСУ рассказал, как дал взятку командиру ради побега

Пленный минометчик ВСУ, задержанный в Курахово сотрудниками временного отдела полиции, признался, что для побега из ВСУ дал взятку командиру с позывным... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T15:00:00+03:00

2025-02-20T15:00:00+03:00

2025-02-20T15:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курахово

донецкая народная республика

днепропетровск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Пленный минометчик ВСУ, задержанный в Курахово сотрудниками временного отдела полиции, признался, что для побега из ВСУ дал взятку командиру с позывным "Маэстро", рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. Сумму для подкупа командира бывший минометчик занял у бабушки, проживавшей в Курахово. "Я заключил контракт на три года. На семь тысяч (гривен)... Комбат "Маэстро" за 50 тысяч гривен (отпустил домой - ред.). Деньги попросил у бабушки", - рассказал 28-летний Владислав. В ведомстве отмечают, что Владислав был задержан сотрудниками временного отдела полиции "Кураховский" вместе с 54-летним бывшим бойцом ВСУ Максимом, который был мобилизован уличным патрулем ТЦК в Днепропетровске и сбежал из украинской армии после первого обстрела. В МВД отметили, что задержанные были переданы представителям спецслужб для проверки на причастность к совершению военных преступлений против мирных жителей Донбасса.

https://ria.ru/20250220/kurakhovo-1980950150.html

https://ria.ru/20241112/voenkomy-1983207544.html

курахово

донецкая народная республика

днепропетровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, курахово, донецкая народная республика, днепропетровск, вооруженные силы украины