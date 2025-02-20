https://ria.ru/20250220/vsu-2000565066.html
Пленный минометчик ВСУ рассказал, как дал взятку командиру ради побега
Пленный минометчик ВСУ рассказал, как дал взятку командиру ради побега - РИА Новости, 20.02.2025
Пленный минометчик ВСУ рассказал, как дал взятку командиру ради побега
Пленный минометчик ВСУ, задержанный в Курахово сотрудниками временного отдела полиции, признался, что для побега из ВСУ дал взятку командиру с позывным... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:00:00+03:00
2025-02-20T15:00:00+03:00
2025-02-20T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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курахово
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днепропетровск
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ДОНЕЦК, 20 фев - РИА Новости. Пленный минометчик ВСУ, задержанный в Курахово сотрудниками временного отдела полиции, признался, что для побега из ВСУ дал взятку командиру с позывным "Маэстро", рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. Сумму для подкупа командира бывший минометчик занял у бабушки, проживавшей в Курахово. "Я заключил контракт на три года. На семь тысяч (гривен)... Комбат "Маэстро" за 50 тысяч гривен (отпустил домой - ред.). Деньги попросил у бабушки", - рассказал 28-летний Владислав. В ведомстве отмечают, что Владислав был задержан сотрудниками временного отдела полиции "Кураховский" вместе с 54-летним бывшим бойцом ВСУ Максимом, который был мобилизован уличным патрулем ТЦК в Днепропетровске и сбежал из украинской армии после первого обстрела. В МВД отметили, что задержанные были переданы представителям спецслужб для проверки на причастность к совершению военных преступлений против мирных жителей Донбасса.
https://ria.ru/20250220/kurakhovo-1980950150.html
https://ria.ru/20241112/voenkomy-1983207544.html
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в мире, курахово, донецкая народная республика, днепропетровск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Днепропетровск, Вооруженные силы Украины
Пленный минометчик ВСУ рассказал, как дал взятку командиру ради побега
Минометчик-дезертир из ВСУ занял деньги у бабушки в Курахово на взятку командиру