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В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи - РИА Новости, 20.02.2025
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14:51 20.02.2025 (обновлено: 14:56 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vsu-2000561764.html
В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи
В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи - РИА Новости, 20.02.2025
В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи
Украинские войска атаковали пункт скорой помощи в селе Чубаревка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T14:51:00+03:00
2025-02-20T14:56:00+03:00
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали пункт скорой помощи в селе Чубаревка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "В результате падения дрона на пункт скорой помощи в селе Чубаревка Пологовского района поврежден автомобиль скорой помощи и гараж. Атаки продолжаются", - говорится в сообщении. По данным минздрава, пострадавших среди медработников нет. "Бригада медиков переведена на безопасное расстояние. Все работают в штатном режиме", - подчеркнули минздраве.
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи

В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи в селе Чубаревка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали пункт скорой помощи в селе Чубаревка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"В результате падения дрона на пункт скорой помощи в селе Чубаревка Пологовского района поврежден автомобиль скорой помощи и гараж. Атаки продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, пострадавших среди медработников нет.
"Бригада медиков переведена на безопасное расстояние. Все работают в штатном режиме", - подчеркнули минздраве.
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Запорожская областьПроисшествия
 
 
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