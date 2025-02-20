https://ria.ru/20250220/vsu-2000561764.html

В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи

В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи - РИА Новости, 20.02.2025

В Запорожской области ВСУ атаковали пункт скорой помощи

Украинские войска атаковали пункт скорой помощи в селе Чубаревка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T14:51:00+03:00

2025-02-20T14:51:00+03:00

2025-02-20T14:56:00+03:00

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали пункт скорой помощи в селе Чубаревка Запорожской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. "В результате падения дрона на пункт скорой помощи в селе Чубаревка Пологовского района поврежден автомобиль скорой помощи и гараж. Атаки продолжаются", - говорится в сообщении. По данным минздрава, пострадавших среди медработников нет. "Бригада медиков переведена на безопасное расстояние. Все работают в штатном режиме", - подчеркнули минздраве.

https://ria.ru/20250219/putin-2000343568.html

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2025

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запорожская область, происшествия