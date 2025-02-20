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В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:27 20.02.2025
https://ria.ru/20250220/vsu-2000484149.html
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2025
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек
Один житель населенного пункта Голая Пристань погиб, три жителя Каховки, один житель Алешек и один житель Старой Збурьевки ранены в Херсонской области в... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T10:27:00+03:00
2025-02-20T10:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
днепр (город)
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Один житель населенного пункта Голая Пристань погиб, три жителя Каховки, один житель Алешек и один житель Старой Збурьевки ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, всего за сутки войска киевского режима нанесли 46 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов со стороны ВСУ Голой Пристани погиб мужчина 1956 года рождения. Помимо этого, при обстреле Алешек получила ранение женщина 1971 года рождения. В Каховке вследствие ударов ВСУ пострадали три мирных жителя. В селе Старая Збурьевка в результате обстрела жилого сектора мужчина 1973 года рождения получил осколочные ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь попали 6 населенных пунктов области: Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Старая Збурьевка Каховка, Новая Маячка.
https://ria.ru/20241219/obstrel-1990054964.html
каховка
херсонская область
днепр (город)
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каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек

ВСУ обстреляли Голую Пристань, Алешек и Старую Збурьевку в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль
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© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Один житель населенного пункта Голая Пристань погиб, три жителя Каховки, один житель Алешек и один житель Старой Збурьевки ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, всего за сутки войска киевского режима нанесли 46 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрелов со стороны ВСУ Голой Пристани погиб мужчина 1956 года рождения. Помимо этого, при обстреле Алешек получила ранение женщина 1971 года рождения. В Каховке вследствие ударов ВСУ пострадали три мирных жителя. В селе Старая Збурьевка в результате обстрела жилого сектора мужчина 1973 года рождения получил осколочные ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
За день под огонь попали 6 населенных пунктов области: Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Старая Збурьевка Каховка, Новая Маячка.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Источник: ВСУ нанесли более 40 ударов по Херсонской области за сутки
19 декабря 2024, 10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьДнепр (город)Вооруженные силы Украины
 
 
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