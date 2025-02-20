https://ria.ru/20250220/vsu-2000484149.html

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек - РИА Новости, 20.02.2025

В Херсонской области при обстрелах ВСУ погиб человек

Один житель населенного пункта Голая Пристань погиб, три жителя Каховки, один житель Алешек и один житель Старой Збурьевки ранены в Херсонской области в... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T10:27:00+03:00

2025-02-20T10:27:00+03:00

2025-02-20T10:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961779398_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_832824a4b6708d0da851fb983a8297cf.jpg

ГЕНИЧЕСК, 20 фев - РИА Новости. Один житель населенного пункта Голая Пристань погиб, три жителя Каховки, один житель Алешек и один житель Старой Збурьевки ранены в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, всего за сутки войска киевского режима нанесли 46 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрелов со стороны ВСУ Голой Пристани погиб мужчина 1956 года рождения. Помимо этого, при обстреле Алешек получила ранение женщина 1971 года рождения. В Каховке вследствие ударов ВСУ пострадали три мирных жителя. В селе Старая Збурьевка в результате обстрела жилого сектора мужчина 1973 года рождения получил осколочные ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 26 артиллерийских ударов. Еще 20 обстрелов со стороны войск киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь попали 6 населенных пунктов области: Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки, Старая Збурьевка Каховка, Новая Маячка.

https://ria.ru/20241219/obstrel-1990054964.html

каховка

херсонская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

каховка, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины