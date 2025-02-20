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Подносова рассказала о статистике по депортации нелегальных мигрантов
Подносова рассказала о статистике по депортации нелегальных мигрантов - РИА Новости, 20.02.2025
Подносова рассказала о статистике по депортации нелегальных мигрантов
Российские суды за прошлый год выслали из страны на треть больше мигрантов, незаконно пересекших границу или нарушивших режим пребывания, заявила председатель... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T15:51:00+03:00
2025-02-20T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские суды за прошлый год выслали из страны на треть больше мигрантов, незаконно пересекших границу или нарушивших режим пребывания, заявила председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей. "Следует упомянуть дела об административных правонарушениях в области защиты государственной границы и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации. В 2024 году по сравнению с 2023 годом число таких дел возросло на 31%, и на 34% возросло количество лиц, которым назначено наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации", - сказал она. По словам Подносовой, в связи с этим суд обобщит практику назначения этого вида наказания, а также изучит вопросы, связанные с порядком помещения в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации.
https://ria.ru/20241017/migranty-1978463826.html
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здоровье - общество, россия, ирина подносова
Здоровье - Общество, Россия, Ирина Подносова
Подносова рассказала о статистике по депортации нелегальных мигрантов
Подносова: суды за 2024 год выслали из России на 30% больше мигрантов