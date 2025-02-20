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Эксперт: западные IT-поставщики потеряли доверие российских потребителей - РИА Новости, 20.02.2025
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06:59 20.02.2025 (обновлено: 07:31 20.02.2025)
https://ria.ru/20250220/vozvr-2000453457.html
Эксперт: западные IT-поставщики потеряли доверие российских потребителей
Эксперт: западные IT-поставщики потеряли доверие российских потребителей - РИА Новости, 20.02.2025
Эксперт: западные IT-поставщики потеряли доверие российских потребителей
Российские потребители не будут выбирать системы европейских или американских IT-поставщиков, поскольку помнят 2022-2023 годы, когда из-за отключения... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T06:59:00+03:00
2025-02-20T07:31:00+03:00
россия
общество
запад
технологии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские потребители не будут выбирать системы европейских или американских IT-поставщиков, поскольку помнят 2022-2023 годы, когда из-за отключения иностранных сервисов им пришлось экстренно переходить на отечественное ПО, - такое мнение высказал РИА Новости вице-президент по коммерции Sitronics Group Дмитрий Машин."Дело теперь даже не столько в конкуренции и широте выбора. Клиенты не будут сейчас выбирать системы европейских или американских вендоров просто потому, что помнят, как переходили экстренно в 2022-2023 году на российское ПО из-за одностороннего отказа иностранцев поддерживать продукты. Мы были свидетелями того, как некоторые крупные предприятия были вынуждены за два месяца переходить на российские аналоги, так как им отключили ту или иную западную систему в облаке", — сказал Машин.Он подчеркнул, что сегодня многие российские продукты востребованы на отечественном рынке уже за счет того, что они вышли на уровень зрелости. IT-компании и поставщики за время отсутствия иностранных игроков настроили свои продукты в соответствии с запросами клиентов."Если рассматривать с экономической точки зрения, какой системой и ПО владеть дешевле, то даже вопрос цены будет уже не вторым, а десятым", — отметил Машин, добавив, что это также будет стимулировать российских поставщиков IT-сервисов ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на мировые тренды.Он подчеркнул, что за время отсутствия иностранных поставщиков российский IT-рынок "сумел потушить пожары во многих сферах". Рынок программно-аппаратных комплексов для виртуализации, хранения данных, обеспечения информационной безопасности на конец 2024 года насчитывал более 70 сильных российских игроков.
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россия, общество, запад, технологии
Россия, Общество, Запад, Технологии
Эксперт: западные IT-поставщики потеряли доверие российских потребителей

Sitronics Group: в РФ не будут выбирать западные системы IT-поставщиков

© Фото : Freepik / Racool_studioСотрудница в офисе
Сотрудница в офисе - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Фото : Freepik / Racool_studio
Сотрудница в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Российские потребители не будут выбирать системы европейских или американских IT-поставщиков, поскольку помнят 2022-2023 годы, когда из-за отключения иностранных сервисов им пришлось экстренно переходить на отечественное ПО, - такое мнение высказал РИА Новости вице-президент по коммерции Sitronics Group Дмитрий Машин.
"Дело теперь даже не столько в конкуренции и широте выбора. Клиенты не будут сейчас выбирать системы европейских или американских вендоров просто потому, что помнят, как переходили экстренно в 2022-2023 году на российское ПО из-за одностороннего отказа иностранцев поддерживать продукты. Мы были свидетелями того, как некоторые крупные предприятия были вынуждены за два месяца переходить на российские аналоги, так как им отключили ту или иную западную систему в облаке", — сказал Машин.
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"Если рассматривать с экономической точки зрения, какой системой и ПО владеть дешевле, то даже вопрос цены будет уже не вторым, а десятым", — отметил Машин, добавив, что это также будет стимулировать российских поставщиков IT-сервисов ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на мировые тренды.
Он подчеркнул, что за время отсутствия иностранных поставщиков российский IT-рынок "сумел потушить пожары во многих сферах". Рынок программно-аппаратных комплексов для виртуализации, хранения данных, обеспечения информационной безопасности на конец 2024 года насчитывал более 70 сильных российских игроков.
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