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ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе"
ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 20.02.2025
ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе"
Несколько противотанковых российских ракетных комплексов "Корнет", расставленные вокруг объекта и управляемые оператором по дистанционным пультам, способны... РИА Новости, 20.02.2025
2025-02-20T01:56:00+03:00
2025-02-20T01:56:00+03:00
2025-02-20T01:56:00+03:00
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Несколько противотанковых российских ракетных комплексов "Корнет", расставленные вокруг объекта и управляемые оператором по дистанционным пультам, способны организовать круговую противотанковую оборону, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "С помощью пульта можно организовать противотанковую оборону. Три пусковые установки стоят замаскированные, оператор абсолютно недосягаем в укрытии. С помощью нескольких пультов можно организовать круговую оборону", - сказал он на полях выставки IDEX-2025. Собеседник агентства уточнил, что к одному пульту могут подключаться несколько пусковых установок ПТРК "Корнет". Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.
https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, абу-даби, оаэ, высокоточные комплексы, ростех
Безопасность, Абу-Даби, ОАЭ, Высокоточные комплексы, Ростех
ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе"
Ростех: ПТРК Корнет с помощью пульта могут организовывать круговую оборону