https://ria.ru/20250220/vooruzhenie-2000434914.html

ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе"

ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе" - РИА Новости, 20.02.2025

ПТРК "Корнет" могут организовать круговую оборону, заявили в "Ростехе"

Несколько противотанковых российских ракетных комплексов "Корнет", расставленные вокруг объекта и управляемые оператором по дистанционным пультам, способны... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T01:56:00+03:00

2025-02-20T01:56:00+03:00

2025-02-20T01:56:00+03:00

безопасность

абу-даби

оаэ

высокоточные комплексы

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746990328_0:340:3037:2048_1920x0_80_0_0_c7e23ff353415a1e50b0b628d5fb3a0f.jpg

АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Несколько противотанковых российских ракетных комплексов "Корнет", расставленные вокруг объекта и управляемые оператором по дистанционным пультам, способны организовать круговую противотанковую оборону, рассказал РИА Новости представитель холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "С помощью пульта можно организовать противотанковую оборону. Три пусковые установки стоят замаскированные, оператор абсолютно недосягаем в укрытии. С помощью нескольких пультов можно организовать круговую оборону", - сказал он на полях выставки IDEX-2025. Собеседник агентства уточнил, что к одному пульту могут подключаться несколько пусковых установок ПТРК "Корнет". Международная выставка вооружений IDEX-2025 проходит в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля.

https://ria.ru/20250218/raketa-1999955947.html

абу-даби

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, абу-даби, оаэ, высокоточные комплексы, ростех