https://ria.ru/20250220/volodin-2000652187.html

Володин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России

Володин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России - РИА Новости, 20.02.2025

Володин рассказал о последствиях ухода зарубежных компаний из России

Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект, вернуться на российский рынок им теперь будет непросто, заявил... РИА Новости, 20.02.2025

2025-02-20T20:44:00+03:00

2025-02-20T20:44:00+03:00

2025-02-20T21:07:00+03:00

экономика

россия

вячеслав володин

антон алиханов

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект, вернуться на российский рынок им теперь будет непросто, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России, возымели обратный эффект, убытки понесли они, а не мы. Наша промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития. Об этом свидетельствует и рост экономических показателей. Вернуться теперь на наш рынок будет непросто", – сказал Володин журналистам. По его словам, в Госдуме поддерживают мнение главы Минпромторга Антона Алиханова о том, что уход зарубежных компаний создал огромные возможности для развития российской промышленности. "Это касается всего производственного сектора. Освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за прошлый год. "Суверенная политика нашей страны позволяет нам наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы. И среди них точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, делая "громкие" заявления о России", – добавил Володин.

https://ria.ru/20250220/manturov-2000611317.html

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экономика, россия, вячеслав володин, антон алиханов, госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)